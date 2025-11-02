Τα Φαντάσματα: Δείπνο, πόκερ και φαντάσματα – Το επεισόδιο που θα καθηλώσει

Απόψε στις 21.00 το νέο επεισόδιο των Φαντασμάτων στο Star

02.11.25 , 11:37 Τα Φαντάσματα: Δείπνο, πόκερ και φαντάσματα – Το επεισόδιο που θα καθηλώσει
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του 5ου επεισοδίου της σειράς «Τα Φαντάσματα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι πλούσιοι γείτονες του Χάρη και της Μαρίνας, ο Αριστείδης Φωτητζόγλου και η γυναίκα του, αυτοπροσκαλούνται για δείπνο. Αυτό που τους ενδιαφέρει, κυρίως, είναι να συζητήσουν την πρόσβαση στο σπίτι μέσω του ιδιόκτητου δρόμου τους.

Προκειμένου, όμως, να παραχωρήσουν τον τίτλο ιδιοκτησίας, ζητούν ένα εξωφρενικό ποσό. Επειδή η διατύπωση γίνεται με αοριστία, ο  Χάρης δεν καταλαβαίνει από την αρχή πόσα χρήματα ζητάει πραγματικά ο γείτονάς τους και συμφωνεί αμέσως. Όταν συνειδητοποιεί ότι το ποσό είναι απείρως μεγαλύτερο, δε θέλει να πάρει το λόγο του πίσω για λόγους τιμής.

«Τα Φαντάσματα»: Το μπρόκολο, το υπόγειο και ο πανικός - Δες Sneak Preview

Τα Φαντάσματα: Δείπνο, πόκερ και φαντάσματα – Το επεισόδιο που θα καθηλώσει

Την ίδια ώρα, ο Βαγγέλης πείθει τα υπόλοιπα φαντάσματα να συμμετάσχουν σε ένα αρχαίο τελετουργικό προς τιμήν της σεληνιακής έκλειψης. Η Μαρίνα σκέφτεται να παίξουν ένα παιχνίδι πόκερ, με έπαθλο το δρομάκι και θεωρεί ότι με τη βοήθεια της Μπήλιως θα είναι εύκολο να κερδίσει.

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περίμενε. Τη λύση δίνει ξαφνικά και αναπάντεχα ο Απόστολος, ο βουλευτής της μεταπολίτευσης, ο οποίος πέθανε πάνω σε ένα όργιο. 

Συμμετέχουν: Χρήστος Σαπουντζής, Άνδρη Θεοδότου, Άρης Μπαλής, Στράτος Χρήστου, Δάφνη Κιουρτσόγλου

Τα Φαντάσματα: Δείπνο, πόκερ και φαντάσματα – Το επεισόδιο που θα καθηλώσει

Τα Φαντάσματα: Αποκλειστικό Απόσπασμα Από Την Κυριακή 02/11

Tα Κυριακάτικα βράδια μας στο Star στοιχειώνουν… Τα Φαντάσματα!

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία απολαμβάνουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί:  Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Υπόθεση σειράς

Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.


Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις... Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο! 
Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού!

Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα; 
 Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. 

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. 

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.

Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tanweer Productions.

Σενάριο: Λευτέρης Παπαπέτρου
Σκηνοθεσία: Αμαλία Γιαννίκου
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος
Producer: Διονύσης Σαμιώτης
Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη
Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου
Παραγωγή: Tanweer Productions



 

