«Τα Φαντάσματα»: Το μπρόκολο, το υπόγειο και ο πανικός - Δες Sneak Preview

Αναστάτωση, φωνές και… μπρόκολο στο ολοκαίνουριο επεισόδιο των «Φαντασμάτων»!

Η παρέα έρχεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη ξεκαρδιστικό περιστατικό που προκαλεί πανικό στο σπίτι και βάζει όλους τους ήρωες σε δράση.

Όλα ξεκινούν όταν μία καλεσμένη του Χάρη και της Μαρίνας δηλώνει ότι «την πειράζει το μπρόκολο», ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να διαχειριστούν το χάος που επικρατεί.



«Κατράμι το τσουκάλι!», ακούγεται να φωνάζει κάποιος, την ώρα που ο Χάρης καλείται να κατέβει στο υπόγειο για να ελέγξει τις ασφάλειες — φυσικά, παίρνοντας μαζί και τους… καλεσμένους τους!

Το υπόγειο όμως φαίνεται να κρύβει κάτι παραπάνω από μια απλή βλάβη στο ρεύμα. «Δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο υπόγειο!», λέει ο Χάρης και όλοι κατεβαίνουν για να ανακαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει.

Το επεισόδιο υπόσχεται στιγμές γέλιου, ανατροπές και τον μοναδικό συνδυασμό ρεαλισμού και φαντασίας που έχει κάνει τη σειρά «Τα Φαντάσματα» να ξεχωρίζει κάθε Κυριακή βράδυ.

