Ο «Παρασκευάς» από τα «Φαντάσματα» αποκαλύπτει: «Δεν την έχω ''πατήσει''»

«Τον αγαπώ πολύ αυτόν τον ρόλο. Είναι σαν να είμαι δύο άνθρωποι»

30.10.25 , 13:53 Ο «Παρασκευάς» από τα «Φαντάσματα» αποκαλύπτει: «Δεν την έχω ''πατήσει''»
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο

Ο Νίκος Γιαλελής που κέρδισε τις εντυπώσεις μέσα από τη νέα σειρά του Λευτέρη Παπαπέτρου, «Τα Φαντάσματα», μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τον ρόλο του, την πορεία του στον χώρο, αλλά και τη συνεργασία του με σπουδαίους ηθοποιούς.

«Τον αγαπώ πολύ αυτόν τον ρόλο. Είναι σαν να είμαι δύο άνθρωποι»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ο ρόλος του Παρασκευά προέκυψε μέσα από casting, όμως η γνωριμία του με τον Λευτέρη Παπαπέτρου και τη σκηνοθέτιδα Αμαλία Διανίκου ήταν καθοριστική.

«Μου είπαν ότι είναι σκηνοθέτης ο Λευτέρης Παπαπέτρου. Ήταν απευθείας για τον ρόλο του Παρασκευά και από την πρώτη στιγμή τον αγάπησα», εξομολογήθηκε.

Ο «Παρασκευάς» από τα «Φαντάσματα» αποκαλύπτει: «Δεν την έχω ''πατήσει''»

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως έχει κοινά στοιχεία με τον χαρακτήρα που υποδύεται: «Νομίζω πως με τον Παρασκευά μοιραζόμαστε κάτι βασικό· προσεγγίζουμε τους ανθρώπους με εμπιστοσύνη και καλή προαίρεση. Έχει κι ένα είδος παιδικότητας… Μερικές φορές φοβάμαι ότι θα την πατήσω, αλλά μέχρι στιγμής στάθηκα τυχερός».

«Δεν έχω τσακωθεί ποτέ. Δουλεύω 27 χρόνια και όλα κύλησαν όμορφα»

Μιλώντας για τη μέχρι τώρα καριέρα του, αποκάλυψε πως δεν έχει βιώσει ποτέ αρνητική εμπειρία στις συνεργασίες του. «Δουλεύω 27 χρόνια και δεν την έχω “πατήσει”. Ίσως γιατί πιστεύω πως όλα γίνονται με σεβασμό και καλή διάθεση. Υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά δεν έχει τύχει η φθορά».

Η σχέση του με τη Ναταλία Τσαλίκη και οι τρυφερές στιγμές στα γυρίσματα

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε και για τη συνεργασία του με τη Ναταλία Τσαλίκη, τονίζοντας τον σεβασμό και την τρυφερότητα που τη διακρίνει: «Της μιλούσα στον πληθυντικό μέχρι που μια μέρα μου είπε “να το σταματήσεις αυτό”. Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος και υπέροχη ηθοποιός. Είναι μεγάλη χαρά να μοιράζεσαι το ίδιο πλατό μαζί της».

Δεν παρέλειψε να θυμηθεί και μια από τις πιο αστείες στιγμές στα γυρίσματα:«Μια μέρα, όλοι κουρασμένοι, πιάσαμε το τραγούδι ντυμένοι… φαντάσματα! Ήταν από τα πιο αστεία περιστατικά που θυμάμαι». 

Ο «Παρασκευάς» από τα «Φαντάσματα» αποκαλύπτει: «Δεν την έχω ''πατήσει''»

«Αν ήμουν φάντασμα, θα πήγαινα παντού!»

Με χιούμορ απάντησε στην ερώτηση για το πού θα πήγαινε αν μπορούσε να γίνει φάντασμα: «Αν μπορούσα να περνάω από τοίχους και να μην με βλέπουν, θα πήγαινα παντού! Θα ήθελα να βλέπω πώς ζουν οι άνθρωποι, να μαθαίνω… Όχι για να πειράζω, αλλά από περιέργεια!».

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως αν μπορούσε να φέρει πίσω ένα «φάντασμα», θα ήταν αγαπημένοι φίλοι που δεν είναι πια κοντά του: «Ίσως να είναι ήδη δίπλα μου, ποιος ξέρει…».

Η σειρά «Τα Φαντάσματα» προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 21.00 στο Star, φέρνοντας στο κοινό χιούμορ, συγκίνηση και χαρακτήρες που έχουν ήδη αγαπηθεί από το πρώτο επεισόδιο.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @tafantasmata


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

