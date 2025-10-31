Ερμής σε εξάγωνο με Πλούτωνα: Μέρα για βαθιές σκέψεις

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 17:29 Ασπρόπυργος: «Δεν έκανε γυμναστική η 10χρονη την ώρα που κατέρρευσε»
31.10.25 , 17:19 Βάσω Λασκαράκη: «Η Εύα γνώρισε τον Λευτέρη Σουλτάτο σαν κοινή παρέα»
31.10.25 , 17:05 Επίθεση στον Βορίδη: Συνελήφθησαν έξι άτομα
31.10.25 , 16:27 GNTM: «Η Ελένη υποστηρίζει το αγόρι της; Δεν ξέρω αν τα έχουν...»
31.10.25 , 15:54 Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
31.10.25 , 15:51 Πειραιάς: Ακρωτηριάστηκε το πόδι 72χρονης που παρασύρθηκε από λεωφορείο
31.10.25 , 15:50 Χωρίς τον Στέφανο Τσιτσιπά το τουρνουά ATP Athens
31.10.25 , 15:49 Ασπρόπυργος: 10χρονη κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
31.10.25 , 15:39 Χανιά: Φόβοι Για Βεντέτα Μετά Τη Δολοφονία - Τι Λένε Συγγενείς Του Θύματος
31.10.25 , 15:38 First Dates: Οι καλύτερες ατάκες από το χθεσινό επεισόδιο!
31.10.25 , 15:30 Χανιά: Τι Λέει Ο Πατέρας Του 22χρονου Που Έχασε Τη Ζωή Του Σε Τροχαίο
31.10.25 , 15:27 Αναστασία: Η solo περιοδεία της σε Αμερική & Καναδά- Tραγούδησε σε 9 πόλεις
31.10.25 , 15:16 ΕΛΤΑ: Η ανακοίνωση για το «κύμα» λουκέτων - «Κανείς χωρίς ταχυδρόμο»
31.10.25 , 15:11 Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Μια χαρά μιλάμε με τον Αναστάσιο Ντούγκα»
31.10.25 , 15:05 Φοινικούντα: Η κρύπτη στο εικονοστάσι και το τρισάγιο στο σπίτι του θύματος
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Ασπρόπυργος: 10χρονη κατέρρευσε και πέθανε την ώρα της γυμναστικής
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Για πρώτη φορά καταδικάστηκε συνοδηγός για τροχαίο - Θρήνος για τη Νάντια
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου: Ερμής Εξάγωνο Πλούτωνα Με Αποκαλύψεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κύρια επιρροή των πρωινών ωρών της Παρασκευής μάς έρχεται από το εξάγωνο του Ερμή από τον Σκορπιό με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο.

Αυτή η όψη είναι αρκετά δυνατή σε πνευματικό επίπεδο, καθώς μπορούμε με τη δύναμη του μυαλού μας να επιβληθούμε και να διερευνήσουμε σε βάθος ό,τι μας ενδιαφέρει.

Είναι μια εξαιρετική όψη για να εξηγήσουμε στους άλλους αυτά που σκεφτόμαστε, να διαπραγματευθούμε, να επιχειρηματολογήσουμε. Μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους μέσω μιας ιδέας ή ενός σχεδίου, αλλά θα είμαστε κι εμείς ευεπηρέαστοι. Εξαιρετική όψη για έρευνα, για να ανακαλύψουμε μυστικά, για ψυχανάλυση.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top