Ερμής σε εξάγωνο με Πλούτωνα: Μέρα για βαθιές σκέψεις

Η κύρια επιρροή των πρωινών ωρών της Παρασκευής μάς έρχεται από το εξάγωνο του Ερμή από τον Σκορπιό με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο.

Αυτή η όψη είναι αρκετά δυνατή σε πνευματικό επίπεδο, καθώς μπορούμε με τη δύναμη του μυαλού μας να επιβληθούμε και να διερευνήσουμε σε βάθος ό,τι μας ενδιαφέρει.

Είναι μια εξαιρετική όψη για να εξηγήσουμε στους άλλους αυτά που σκεφτόμαστε, να διαπραγματευθούμε, να επιχειρηματολογήσουμε. Μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους μέσω μιας ιδέας ή ενός σχεδίου, αλλά θα είμαστε κι εμείς ευεπηρέαστοι. Εξαιρετική όψη για έρευνα, για να ανακαλύψουμε μυστικά, για ψυχανάλυση.

