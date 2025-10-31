Stars System: Μήνας «φωτιά» ο Νοέμβριος με εκπλήξεις και οφέλη

Όλες οι απαντήσεις το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 13:00 στο Star!

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έρχεται ένας μήνας «φωτιά» και το Stars System κάνει ποδαρικό στον Νοέμβριο με αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια!

Stars System: Μήνας «φωτιά» ο Νοέμβριος με εκπλήξεις

Η Άση Μπήλιου θα μας εξηγήσει ποιες παγίδες, αλλά και ποιες ευκαιρίες κρύβει αυτός ο «ρευστός» μήνας, ο οποίος φιλοξενεί τον ανάδρομο Ερμή, μια ανατρεπτική Πανσέληνο και έναν ισχυρό Άρη που προχωρά στον Τοξότη και θα ευνοήσει πολύ τρία ζώδια! 

  • Ποιοι θα είναι οι τυχεροί του Νοεμβρίου και ποιοι θα πιεστούν πολύ; 
  • Ποιοι θα έχουν καθυστερήσεις στα σχέδια τους και πολλές ανατροπές σε σχέσεις και συνεργασίες;
  • Ποιοι θα έχουν σημαντικές συζητήσεις για οικονομικά θέματα και ποιοι θα παρασυρθούν σε ίντριγκες, αντιπαραθέσεις και παρεξηγήσεις; 
  • Ποιοι θα ωφεληθούν από την πορεία του Άρη στον Τοξότη και ποιοι θα δουν παλιές αγάπες να επιστρέφουν στο προσκήνιο;

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 13:00 στο Star! 


 

