Stars System: Μήνας «φωτιά» ο Νοέμβριος με εκπλήξεις και οφέλη

Έρχεται ένας μήνας «φωτιά» και το Stars System κάνει ποδαρικό στον Νοέμβριο με αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια!
Η Άση Μπήλιου θα μας εξηγήσει ποιες παγίδες, αλλά και ποιες ευκαιρίες κρύβει αυτός ο «ρευστός» μήνας, ο οποίος φιλοξενεί τον ανάδρομο Ερμή, μια ανατρεπτική Πανσέληνο και έναν ισχυρό Άρη που προχωρά στον Τοξότη και θα ευνοήσει πολύ τρία ζώδια!
- Ποιοι θα είναι οι τυχεροί του Νοεμβρίου και ποιοι θα πιεστούν πολύ;
- Ποιοι θα έχουν καθυστερήσεις στα σχέδια τους και πολλές ανατροπές σε σχέσεις και συνεργασίες;
- Ποιοι θα έχουν σημαντικές συζητήσεις για οικονομικά θέματα και ποιοι θα παρασυρθούν σε ίντριγκες, αντιπαραθέσεις και παρεξηγήσεις;
- Ποιοι θα ωφεληθούν από την πορεία του Άρη στον Τοξότη και ποιοι θα δουν παλιές αγάπες να επιστρέφουν στο προσκήνιο;
Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 13:00 στο Star!
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.