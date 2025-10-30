First Dates: Τι παίχτηκε στην πρώτη συνάντηση του Κώστα με τη Leyla;

«Έχει προσόντα... και μπροστά άξονα δυνατό!»

Του Κώστα από το Χαϊδάρι του αρέσουν πολύ τα μπουζούκια, οπότε η Leyla που είναι τραγουδίστρια θα έπρεπε να είναι το ιδανικό ραντεβού για εκείνον.

First Dates: Τι παίχτηκε στην πρώτη συνάντηση του Κώστα με τη Leyla;

First Dates - Leyla για Κώστα: «Ήταν μέχρι να μιλήσει!»

Της Leyla, που ήταν αγχωμένη κι ήθελε να πιει ένα σφηνάκι, άρεσε εμφανισιακά ο Κώστας... μέχρι να ανοίξει το στόμα του. «Δυστυχώς μόλις ήρθα από κοντά ήταν μέχρι να μιλήσει», σχολίασε στο cue της η συμμετέχουσα. 

First Dates: Ο Κώστας ζήτησε… παϊδάκια στο ραντεβού!

First Dates: Η... ανεξάρτητη Leyla δεν πολυάρεσε στον Κώστα

First Dates: Η... ανεξάρτητη Leyla δεν πολυάρεσε στον Κώστα

Ο Κώστας σχολίασε και την ατάκα της Leyla ότι είναι ανεξάρτητη. «Δηλαδή ήρθε τώρα, πρώτα 2-3 λεπτά μου λέει: "Είμαι ανεξάρτητη". Τι να σου πω εγώ τώρα; Τι ανεξάρτητη; Τι είναι αυτό; Με μπλοκάκι;», είπε στο cue του. 

First Dates: Η πρώτη συνάντηση του Κώστα με τη Leyla

First Dates: Η Ζεν μοίρασε απλόχερα τη... μαγεία της, αλλά -όπως φαίνεται- Leyla & Κώστας δεν το είχαν!

First Dates: Η Ζεν μοίρασε απλόχερα τη... μαγεία της, αλλά -όπως φαίνεται- Leyla & Κώστας δεν το είχαν!

Στη συνέχεια η Leyla του είπε ότι φαίνεται μεγαλύτερος από 25 ετών, ενώ όταν της ζήτησε να τραγουδήσει την Παπαλάμπραινα τον χαρακτήρισε... χωριάτη. Λίγη ώρα μετά, ο Κώστας ζήτησε και... λουλούδια!

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
