IQ 160: Ο υπέρηχος που δεν έκανε ποτέ η Μουρίκη κι ο δολοφονημένος γιατρός

Μην χάσετε το δεύτερο επεισόδιο απόψε στις 22:10

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.10.25 , 11:39 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 27/10/2025 – 2/11/2025
26.10.25 , 11:23 Οι 4+1 μεταγραφές που ζήτησε ο Μπενίτεθ σε Αλαφούζο - Είπε «ναι» για Έλληνα
26.10.25 , 11:16 Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
26.10.25 , 11:13 Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 27 ως τις 31/10
26.10.25 , 11:05 Οι Λέξεις των Άλλων: Επέστρεψαν για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Άβατον
26.10.25 , 10:53 IQ 160: Ο υπέρηχος που δεν έκανε ποτέ η Μουρίκη κι ο δολοφονημένος γιατρός
26.10.25 , 10:52 Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση στο Ηράκλειο - «Δε σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»
26.10.25 , 10:27 Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!
26.10.25 , 10:05 «Τα Φαντάσματα»: Τι θα δούμε στο 4ο επεισόδιο;
26.10.25 , 09:46 Κακοκαιρία εξπρές τη Δευτέρα - Με ήλιο η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
26.10.25 , 09:05 Οδηγούμε την ανανεωμένη BMW 320d MHEV
26.10.25 , 09:03 Ελευθέριος Βενιζέλος: «Θεέ μου, ώστε τόσο μεγάλο κακό έκανα;»
26.10.25 , 08:58 Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από τον Σι Τζινπίνγκ για ειρήνη στην Ουκρανία
26.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Οκτωβρίου
26.10.25 , 00:16 Φοινικούντα: Φοβάται για τη ζωή της η ανιψιά του 68χρονου
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση στο Ηράκλειο - «Δε σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»
Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!
Οι 4+1 μεταγραφές που ζήτησε ο Μπενίτεθ σε Αλαφούζο - Είπε «ναι» για Έλληνα
Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του 2ου επεισοδίου της σειράς IQ 160
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Πηνελόπη πηγαίνει στην κλινική για τον πρώτο της υπέρηχο, αλλά δεν προλαβαίνει να τον κάνει. Σε ένα διπλανό ιατρείο έχει βρεθεί νεκρός ένας γυναικολόγος, χτυπημένος στο κεφάλι. Αυτή είναι η τελευταία υπόθεση που αναλαμβάνει ο Καλατζής, πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον αντικαταστάτη του, τον Μηνά, έναν τύπο αντισυμβατικό κι ενάντια στις τυπικότητες.

IQ 160: Ο υπέρηχος που δεν έκανε ποτέ η Μουρίκη κι ο δολοφονημένος γιατρός

Ο δολοφονημένος γιατρός ήταν ειδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση και ένα ζευγάρι ομόφυλων γυναικών τον είχε καταγγείλει για διακριτική μεταχείριση, διότι τους είχε πει ότι κανένα από τα έμβρυά τους δεν ήταν βιώσιμο. Εκείνες, όμως, θεώρησαν ότι ήταν απλώς ρατσιστής, απέναντί τους. Αποκαλύπτεται ότι είχε προηγηθεί σαμποτάζ στο εργαστήριο αποθήκευσης των γονιμοποιημένων ωαρίων από δύο νεαρούς ακτιβιστές. Οι νεαροί συλλαμβάνονται και διαπιστώνουν ότι ο ένας προέρχεται από εξωσωματική γονιμοποίηση, την οποία είχε αναλάβει το θύμα. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι αυτή η διαδικασία οδήγησε στον θάνατο της μητέρας του και κατηγορεί τον γιατρό γι’ αυτό. Η Πηνελόπη θα καταφέρει να ανακαλύψει την αλήθεια και να ξεσκεπάσει τον πραγματικό ένοχο… 

IQ 160: Ο υπέρηχος που δεν έκανε ποτέ η Μουρίκη κι ο δολοφονημένος γιατρός

Γκεστ επεισοδίου 2 
Ανανίας Μητσιόπουλος (Αλέξης Μίχος)
Τίτος Πινακάς (Δημήτρης Τσολακίδης)
Λέντια Μαραγκού (Λίνα Στασινού)
Σύνθια Μπάτση (Νατάσα Ευσταθίου)
Παναγιώτης Κατσίκης (Σπύρος Τζανετάκος)
Ειρήνη Γεωργαλάκη (Φανή Τσακρή)
Νάνσυ Μαυρομίχαλου (Φωτεινή Τζανετάκου)

Η σειρά που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, επέστρεψε  με 3ο κύκλο επεισοδίων στο πρόγραμμα του Star!

IQ 160: Ο υπέρηχος που δεν έκανε ποτέ η Μουρίκη κι ο δολοφονημένος γιατρός

Υπόθεση σειράς 

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 εγκυμονεί εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!

IQ 160: Ο υπέρηχος που δεν έκανε ποτέ η Μουρίκη κι ο δολοφονημένος γιατρός

Η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) έχει -πάλι- μπελάδες! Από τη μία, η είδηση της εγκυμοσύνης της φέρνει τα πάνω-κάτω στην, ούτως ή άλλως, ανάστατη καθημερινότητά της, κι από την άλλη, η δεδομένη πρόθεση του Αργύρη (Νίκος Κουρής) να μείνει μακριά της, τη φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όχι μόνο γιατί προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά και γιατί δεν ξέρει... ποιου είναι το παιδί: του Καλατζή ή μήπως του Τηλέμαχου (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος);
  
Κι ενώ η Μουρίκη προσπαθεί να ορθοποδήσει, και να εξιχνιάσει με το μοναδικό της χάρισμα ακόμη μία μυστηριώδη υπόθεση, μία ανακοίνωση του Αργύρη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της... 

Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη που έχει προβλήματα στην ομάδα: η σχέση του Γιώργου (Ηλίας Μουλάς) και της Δάφνης (Ελίζα Σκολίδη) δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν, ενώ και η Σοφία (Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου) βρίσκει δυσκολίες στη σχέση της με τον Εισαγγελέα Καψάλη (Θανάσης Δόβρης).

Παράλληλα, ένας νέος, εντελώς διαφορετικός συνάδελφος, ο Μηνάς (Γιώργος Τριανταφυλλίδης) φτάνει στο τμήμα, αποφασισμένος να μην αφήσει τη Μουρίκη σε... χλωρό κλαρί και μαζί με μία φερέλπιδα IT expert, την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), θα ανακατέψουν ακόμη περισσότερο την τράπουλα. 

Η Πηνελόπη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής και της... αστυνομικής καριέρας της. Θα τα καταφέρει;

Το IQ 160 επέστρεψε με νέες περιπέτειες! 
Μυστηριώδεις υποθέσεις που κόβουν την ανάσα! 
Δράση, αγωνία και φυσικά, πολύ - πολύ γέλιο! 

Συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 22:10! 

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη 

Συντελεστές
Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανασης GSC, Γιώργος Βασιλειάδης
Executive Producer: Κωνσταντίνος Κυριακού
Παραγωγή: Barking Well

Δείτε όλα τα επεισόδια του IQ 160

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160
 |
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΟΥΡΙΚΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top