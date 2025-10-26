IQ 160: Ο υπέρηχος που δεν έκανε ποτέ η Μουρίκη κι ο δολοφονημένος γιατρός

Η Πηνελόπη πηγαίνει στην κλινική για τον πρώτο της υπέρηχο, αλλά δεν προλαβαίνει να τον κάνει. Σε ένα διπλανό ιατρείο έχει βρεθεί νεκρός ένας γυναικολόγος, χτυπημένος στο κεφάλι. Αυτή είναι η τελευταία υπόθεση που αναλαμβάνει ο Καλατζής, πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον αντικαταστάτη του, τον Μηνά, έναν τύπο αντισυμβατικό κι ενάντια στις τυπικότητες.

Ο δολοφονημένος γιατρός ήταν ειδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση και ένα ζευγάρι ομόφυλων γυναικών τον είχε καταγγείλει για διακριτική μεταχείριση, διότι τους είχε πει ότι κανένα από τα έμβρυά τους δεν ήταν βιώσιμο. Εκείνες, όμως, θεώρησαν ότι ήταν απλώς ρατσιστής, απέναντί τους. Αποκαλύπτεται ότι είχε προηγηθεί σαμποτάζ στο εργαστήριο αποθήκευσης των γονιμοποιημένων ωαρίων από δύο νεαρούς ακτιβιστές. Οι νεαροί συλλαμβάνονται και διαπιστώνουν ότι ο ένας προέρχεται από εξωσωματική γονιμοποίηση, την οποία είχε αναλάβει το θύμα. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι αυτή η διαδικασία οδήγησε στον θάνατο της μητέρας του και κατηγορεί τον γιατρό γι’ αυτό. Η Πηνελόπη θα καταφέρει να ανακαλύψει την αλήθεια και να ξεσκεπάσει τον πραγματικό ένοχο…

Γκεστ επεισοδίου 2

Ανανίας Μητσιόπουλος (Αλέξης Μίχος)

Τίτος Πινακάς (Δημήτρης Τσολακίδης)

Λέντια Μαραγκού (Λίνα Στασινού)

Σύνθια Μπάτση (Νατάσα Ευσταθίου)

Παναγιώτης Κατσίκης (Σπύρος Τζανετάκος)

Ειρήνη Γεωργαλάκη (Φανή Τσακρή)

Νάνσυ Μαυρομίχαλου (Φωτεινή Τζανετάκου)

Η σειρά που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, επέστρεψε με 3ο κύκλο επεισοδίων στο πρόγραμμα του Star!

Υπόθεση σειράς

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 εγκυμονεί εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!

Η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) έχει -πάλι- μπελάδες! Από τη μία, η είδηση της εγκυμοσύνης της φέρνει τα πάνω-κάτω στην, ούτως ή άλλως, ανάστατη καθημερινότητά της, κι από την άλλη, η δεδομένη πρόθεση του Αργύρη (Νίκος Κουρής) να μείνει μακριά της, τη φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όχι μόνο γιατί προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά και γιατί δεν ξέρει... ποιου είναι το παιδί: του Καλατζή ή μήπως του Τηλέμαχου (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος);



Κι ενώ η Μουρίκη προσπαθεί να ορθοποδήσει, και να εξιχνιάσει με το μοναδικό της χάρισμα ακόμη μία μυστηριώδη υπόθεση, μία ανακοίνωση του Αργύρη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της...

Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη που έχει προβλήματα στην ομάδα: η σχέση του Γιώργου (Ηλίας Μουλάς) και της Δάφνης (Ελίζα Σκολίδη) δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν, ενώ και η Σοφία (Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου) βρίσκει δυσκολίες στη σχέση της με τον Εισαγγελέα Καψάλη (Θανάσης Δόβρης).

Παράλληλα, ένας νέος, εντελώς διαφορετικός συνάδελφος, ο Μηνάς (Γιώργος Τριανταφυλλίδης) φτάνει στο τμήμα, αποφασισμένος να μην αφήσει τη Μουρίκη σε... χλωρό κλαρί και μαζί με μία φερέλπιδα IT expert, την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), θα ανακατέψουν ακόμη περισσότερο την τράπουλα.

Η Πηνελόπη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής και της... αστυνομικής καριέρας της. Θα τα καταφέρει;

Το IQ 160 επέστρεψε με νέες περιπέτειες!

Μυστηριώδεις υποθέσεις που κόβουν την ανάσα!

Δράση, αγωνία και φυσικά, πολύ - πολύ γέλιο!

Συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 22:10!

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη

Συντελεστές

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανασης GSC, Γιώργος Βασιλειάδης

Executive Producer: Κωνσταντίνος Κυριακού

Παραγωγή: Barking Well

