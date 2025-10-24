IQ 160: Τετ -α- τετ Καλατζή - Μουρίκη: «Κατέστρεψα τη ζωή μου για σένα»

Δειτε sneak preview από το επεισόδιο της Κυριακής 26/10

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου έχει νέο επεισόδιο «IQ 160»! Συντονιστείτε στις 22:10 στο Star, για να απολαύσετε τη Σμαράγδα Καρύδη, τον Νίκο Κουρή και άλλους υπέροχους ηθοποιούς.

IQ 160: Η Μουρίκη αποκαλεί δειλό τον Καλατζή

IQ 160: Η Μουρίκη αποκαλεί δειλό τον Καλατζή

Στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star, βλέπουμε τον Αργύρη Καλατζή να προειδοποιεί την Πηνελόπη Μουρίκη ότι θα την απολύσουν, τώρα που δε θα την έχει υπό την προστασία του λόγω μετάθεσης.

«Θα το ρισκάρω εγώ δεν είμαι τόσο δειλή σαν κι εσένα», απάντησε η Μουρίκη, κάνοντας έξω φρεών τον Καλατζή: «Τι; Τι είπες; Εγώ δειλός; Εγώ δειλός;», επανέλαβε ο Υπαστυνόμος Καλατζής και συνέχισε: «Μετά από όσα έκανα για σένα; Κατέστρεψα τη ζωή μου για σένα».

IQ 160: Μουρίκη - Καλατζής σε ένα θυελλώδες τετ -α- τετ

IQ 160: Μουρίκη - Καλατζής σε ένα θυελλώδες τετ -α- τετ

Η Μουρίκη μετανιώνει και είναι έτοιμη να το βάλει στα πόδια. Τότε, ο Καλατζής την αρπάζει και τη φέρνει κοντά του. «Υπήρξε έστω μία στιγμή αλήθειας μεταξύ μας, πες μου. Mία στάλα ειλικρίνειας υπήρξε, πες μου;», της λέει. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του IQ 160

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
