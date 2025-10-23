Cash or Trash: Θα συγκινήσει η τέχνη του κεντήματος τους αγοραστές;

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Ιωάννης είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και πλέον έχει αρκετό ελεύθερο χρόνο για να κάνει όλα όσα δεν του επέτρεπε το απαιτητικό πρόγραμμά του. Ο πωλητής διαθέτει χαρακτηριστική άνεση μπροστά στον τηλεοπτικό φακό, καθώς στο παρελθόν συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού ως βοηθητικός ηθοποιός. Ο Ιωάννης ακούει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τον Θάνο Λούδο και με τις θερμότερες ευχές της Δέσποινας Μοιραράκη περνάει στο δωμάτιο των αγοραστών του Cash or Trash, για να αποκτήσει και την πρώτη του δημοπρατική εμπειρία.

Η Χριστίνα παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα οικογενειακό κειμήλιο. Η τέχνη του κεντήματος κάποτε αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης των νεαρών κοριτσιών στην Ελλάδα. Άραγε, η πωλήτρια με αυτό το παραδοσιακό αντικείμενο, χαρακτηριστικό της ελληνικής υπαίθρου, θα καταφέρει να συγκινήσει τους αγοραστές και να κάνουν μεγάλες προσφορές;

Ο Άρης έρχεται στο Cash or Trash από την Κρήτη με ένα επώνυμο αντικείμενο σε πολύ καλή κατάσταση. Η αγάπη των αγοραστών για τις επώνυμες δημιουργίες είναι, πλέον, γνωστή. Ο πωλητής είναι καλά προετοιμασμένος κι έτοιμος να τους αντιμετωπίσει, καθώς έχει βάλει στόχο να επιστρέψει στο όμορφο νησί του έχοντας κλείσει μια δυνατή συμφωνία.

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

