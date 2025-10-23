Cash or Trash: Θα συγκινήσει η τέχνη του κεντήματος τους αγοραστές;

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star! 

Cash or Trash: Ομηρική μάχη Ρογδάκη - Βισβίκη για την αφίσα της Μερκούρη

Σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Cash or Trash: Θα συγκινήσει η τέχνη του κεντήματος τους αγοραστές;

Ο Ιωάννης είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και πλέον έχει αρκετό ελεύθερο χρόνο για να κάνει όλα όσα δεν του επέτρεπε το απαιτητικό πρόγραμμά του. Ο πωλητής διαθέτει χαρακτηριστική άνεση μπροστά στον τηλεοπτικό φακό, καθώς στο παρελθόν συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού ως βοηθητικός ηθοποιός. Ο Ιωάννης ακούει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τον Θάνο Λούδο και με τις θερμότερες ευχές της Δέσποινας Μοιραράκη περνάει στο δωμάτιο των αγοραστών του Cash or Trash, για να αποκτήσει και την πρώτη του δημοπρατική εμπειρία. 

Cash or Trash: Ο Αργύρης παρέδωσε τα σκήπτρα κι έφυγε με τη Ρογδάκη

Η Χριστίνα παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα οικογενειακό κειμήλιο. Η τέχνη του κεντήματος κάποτε αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης των νεαρών κοριτσιών στην Ελλάδα. Άραγε, η πωλήτρια με αυτό το παραδοσιακό αντικείμενο, χαρακτηριστικό της ελληνικής υπαίθρου, θα καταφέρει να συγκινήσει τους αγοραστές και να κάνουν μεγάλες προσφορές; 

Cash or Trash: Θα συγκινήσει η τέχνη του κεντήματος τους αγοραστές;

Ο Άρης έρχεται στο Cash or Trash από την Κρήτη με ένα επώνυμο αντικείμενο σε πολύ καλή κατάσταση. Η αγάπη των αγοραστών για τις επώνυμες δημιουργίες είναι, πλέον, γνωστή. Ο πωλητής είναι καλά προετοιμασμένος κι έτοιμος να τους αντιμετωπίσει, καθώς έχει βάλει στόχο να επιστρέψει στο όμορφο νησί του έχοντας κλείσει μια δυνατή συμφωνία. 

Οι «Φίλοι για πάντα» ήρθαν στο Cash or Trash κι έκλεισαν super deal!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει κι αυτή την τηλεοπτική σεζόν το Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει κι αυτή την τηλεοπτική σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Μπαλάκια του τένις με τις υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! 

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Cash or Trash: Χάσμα μεταξύ πωλητή και αγοραστών για το vintage κρασί

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας. Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

