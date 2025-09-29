Τσουρός για Μπισμπίκη: «Μίλησα με τη Γερμανού, είδε έναν ήρεμο άνθρωπο»

Όσα αποκάλυψε ο παρουσιαστής στον τηλεοπτικό αέρα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα δικαστήρια της πρώην σχολής της Ευελπίδων, μετά τις ζημιές που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε 10 οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης, όπου διαμένει με τη Δέσποινα Βανδή.

Τσουρός για Μπισμπίκη: «Μίλησα με τη Γερμανού, είδε έναν ήρεμο άνθρωπο»

Ο Κώστας Τσουρός σχολιάζοντας τις εξελίξεις μέσα από την εκπομπή τους, Το ‘χουμε, πέρασε σε μια αποκάλυψη για τον διάλογο που είχε με τη Ναταλία Γερμανού

Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο

Να θυμίσουμε ότι λίγες ώρες μετά το συμβάν, το μεσημέρι του Σαββάτου ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται, χωρίς να γίνεται αντιληπτό ότι κάτι του είχε συμβεί. 

Εκτός από πρώην συνεργάτες, ο Κώστας Τσουρός κι η Ναταλία Γερμανού παραμένουν δυο καλοί φίλοι

Εκτός από πρώην συνεργάτες, ο Κώστας Τσουρός κι η Ναταλία Γερμανού παραμένουν δυο καλοί φίλοι /Φωτογραφία Instagram

«Μίλησα με τη Ναταλία Γερμανού, μιλήσαμε το πρωί και δεν μπορούσα να μη τη ρωτήσω πώς τον είδε. Ήρθε στην εκπομπή της το Σάββατο το μεσημέρι. Η Ναταλία μου είπε “Κώστα είδα έναν ήρεμο άνθρωπο, σοβαρό, όπως πάντα. Έναν επαγγελματία που ήρθε να δώσει μία συνέντευξη. Δεν καταλάβαμε κάτι, ούτε τον είδα να τον απασχολεί κάτι

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Τον ρώτησα μάλιστα “τι θα κάνεις σήμερα;” και απάντησε ότι θα πάω στη Δέσποινα στη Θεσσαλονίκη. Μεταφέρεται μία εικόνα από τη Ναταλία Γερμανού που ο άνθρωπος ήταν σοβαρός, δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Ενδεχομένως να μην ήξερε τον νέο ΚΟΚ», είπε ο Κώστας Τσουρός στον αέρα του ΣΚΑΪ. 

