Τροχός της Τύχης: Τα «Αντίθετα» δυσκόλεψαν τον Ιωσήφ - Εσύ πώς θα τα πας;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 29/9/2025 στο Star, ο Ιωσήφ ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
Τροχός της Τύχης: Ο Ανδρέας είχε ρέντα στα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο
Παρότι ο Ιωσήφ βρήκε αρκετά γράμματα, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο μέσα στον απαιτούμενο χρόνο.
Τροχός της Τύχης: Η Άννα το ήθελε, αλλά ο γρίφος δεν της έκανε τη χάρη
Δοκίμασε την τύχη σου στον... δύσκολο αυτόν πίνακα, ίσως τα πας καλύτερα!
Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.