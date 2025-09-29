Τροχός της Τύχης: Τα «Αντίθετα» δυσκόλεψαν τον Ιωσήφ - Εσύ πώς θα τα πας;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 29/9/2025 στο Star, ο Ιωσήφ ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.       

Παρότι ο Ιωσήφ βρήκε αρκετά γράμματα, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο μέσα στον απαιτούμενο χρόνο.      

Δοκίμασε την τύχη σου στον... δύσκολο αυτόν πίνακα, ίσως τα πας καλύτερα!

