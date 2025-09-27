Τροχός της Τύχης: Η Άννα το ήθελε, αλλά ο γρίφος δεν της έκανε τη χάρη

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.09.25 , 21:34 Το όνομα του Μασκ στις σημειώσεις του Επσταϊν
27.09.25 , 21:22 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο λύτρωσε τους Πειραιώτες
27.09.25 , 20:40 Κακοκαιρία: Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα
27.09.25 , 20:30 Τροχαία: Σε 100 σημεία θα τοποθετηθούν 388 «έξυπνες» κάμερες
27.09.25 , 20:19 Πάτρα: Έριχναν βεγγαλικά και αυγά σε συμμαθητές τους σε γειτονικό σχολείο
27.09.25 , 20:10 Κρήτη: Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
27.09.25 , 19:58 SEAT MÓ 125: Το ηλεκτρικό scooter με 2.799 ευρώ
27.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Άννα το ήθελε, αλλά ο γρίφος δεν της έκανε τη χάρη
27.09.25 , 17:58 Σταματά την απεργία πείνας ο Οικονομόπουλος - Συμπαραστεκόταν στον Ρούτσι
27.09.25 , 17:41 «Είπα στη Δέσποινα να τηλεφωνήσω στον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω»
27.09.25 , 17:09 Δήμας: «Πάνω από 120.000 ευρώ παίρνουν οι ελεγκτές της ΥΠΑ που εκβιάζουν»
27.09.25 , 16:58 Νέα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό - Τι συνέβη;
27.09.25 , 16:21 Ναταλία Λιονάκη για τη μητέρα της: «Είναι στις προσευχές μου»
27.09.25 , 15:46 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη βόλτα με τον νεογέννητο γιο της
27.09.25 , 15:31 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Τραμπ σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
«Είπα στη Δέσποινα να τηλεφωνήσω στον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Ρένια Λουιζίδου: Ο λόγος που δεν έδωσε στον γιο της το όνομα του πατέρα της
Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των porta potty πάρτι
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
GNTM: «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία»-Τα κλάματα της Αγγέλικα
GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
Κακοκαιρία: Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ του Σαββάτου 27/9/2025 στο Star, η Άννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον γριφο που πάει πακέτο

Τροχός της Τύχης: Η Άννα το ήθελε, αλλά ο γρίφος δεν της έκανε τη χάρη

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Η Άννα το ήθελε, αλλά ο γρίφος δεν της έκανε τη χάρη

Ο γρίφος δυσκόλεψε την παικτρια, η οποία, ωστόσο, προσπάθησε! 

Τροχός της Τύχης: Η Μαρίνα έλυσε τον γρίφο σε 3'' - Εσύ;

Εσένα πάει κάπου το μυαλό σου; 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top