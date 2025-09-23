Τροχός της Τύχης: Η Μαρίνα έλυσε τον γρίφο σε 3'' - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 21:44 Κλήρωση Eurojackpot 23/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
23.09.25 , 21:35 Φάρμα: «Ο κύβος ερρίφθη» - Τι περιέχει η ομαδική δοκιμασία ασυλίας;
23.09.25 , 21:30 Η Ανδριανή επέστρεψε στη Φάρμα - «Θα φύγει γρήγορα και πάλι»
23.09.25 , 21:26 Τραμπ: Να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη αν παραβιάζουν χώρες του ΝΑΤΟ
23.09.25 , 21:25 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε το πρώτο παιχνίδι προμηθειών;
23.09.25 , 21:24 Παντρεύτηκε η Άννα Κορακάκη – Οι φωτογραφίες από τον μυστικό γάμο
23.09.25 , 21:23 Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επέμεινε για το ψευδοκράτος, προειδοποίησε για Αιγαίο
23.09.25 , 21:08 Ο Έλληνας πρόεδρος του CERN, Κ. Φουντάς στο STAR & τη Μάρα Ζαχαρέα
23.09.25 , 20:57 Ευγενία Ξυγκόρου: Η ηλικία, ο έρωτας και οι σειρές που την έχουμε ξαναδεί!
23.09.25 , 20:42 Geely EX5: Που μπορειτε να το οδηγήσετε - H τιμή
23.09.25 , 20:38 Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης
23.09.25 , 20:30 Ασπρόπυργος: Επιτέθηκαν άγρια σε 14χρονο - «Θα μπορούσε να έχει πεθάνει»
23.09.25 , 20:26 Απαγωγή 15χρονου Θεσσαλονίκη: «Με έβαλαν σε λευκό βαν και με απείλησαν»
23.09.25 , 20:10 Πάνος Ρούτσι: Καταβεβλημένος συνεχίζει τον αγώνα για τη δικαίωση
23.09.25 , 20:00 Βόλος: Από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του Ιάσονα
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Έγκυος Ελληνίδα ηθοποιός: Η πρώτη εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα!
Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης
Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της
Παντρεύτηκε η Άννα Κορακάκη – Οι φωτογραφίες από τον μυστικό γάμο
Πολυκατοικίες: Απόφαση - βόμβα ΣτΕ για τους κοινόχρηστους χώρους
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 23/9/2025 στο Star, η Μαρίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Ο «Τροχός της Τύχης» επιστρέφει για 12η σεζόν στο Star!

Τροχός της Τύχης: Η Μαρίνα έλυσε τον γρίφο σε 3'' - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Η Μαρίνα έλυσε τον γρίφο σε 3'' - Εσύ;

Η Μαρίνα έκανε σωστές μαντεψιές, γι' αυτό και χρειάστηκε μόλις τρία δευτερόλεπτα για να λύσει τον γρίφο.

Εσύ θα είσαι τόσο γρήγορος/η; 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top