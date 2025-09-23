Τροχός της Τύχης: Η Μαρίνα έλυσε τον γρίφο σε 3'' - Εσύ;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 23/9/2025 στο Star, η Μαρίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Η Μαρίνα έκανε σωστές μαντεψιές, γι' αυτό και χρειάστηκε μόλις τρία δευτερόλεπτα για να λύσει τον γρίφο.

Εσύ θα είσαι τόσο γρήγορος/η;

