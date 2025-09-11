Ο «Τροχός της Τύχης» επιστρέφει για 12η σεζόν στο Star!

Η πρεμιέρα, η ώρα & όλες οι λεπτομέρειες

Ο «Τροχός της Τύχης» επιστρέφει για 12η σεζόν στο Star!
Το trailer της πρεμιέρας του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ασταμάτητος, απρόβλεπτος, διασκεδαστικός, διαχρονικός! Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει δυνατά για 12η χρονιά και επιστρέφει ανανεωμένος από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:25 για να μοιράσει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!
 
Όσα χρόνια και αν περάσουν, ο Τροχός της Τύχης δεν σταματάει να γυρίζει ΠΟΤΕ! Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της απογευματινής ζώνης, που έχει κατακτήσει την κορυφή της τηλεθέασης και τις καρδιές των τηλεθεατών, που το παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον καθημερινά αλλά και τα Σαββατοκύριακα, υπόσχεται  απογευματινά ραντεβού γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και… γρίφους! 

7 μέρες την εβδομάδα, 7 συναρπαστικά επεισόδια! Κάθε επεισόδιο είναι μια διαφορετική εμπειρία, κάθε γύρισμα της τύχης καταφέρνει να μας κρατάει σε αγωνία, με το αποτέλεσμα να είναι αμφίρροπο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο!  Κάθε απόγευμα στο Star απολαμβάνουμε τη χαρά του παιχνιδιού, το αστείρευτο χιούμορ, τον ενθουσιασμό, τις ξεκαρδιστικές ατάκες του Πέτρου Πολυχρονίδη και την εντυπωσιακή Νατάσα Κουβελά στο πλευρό του, να αποκαλύπτει τις εύστοχες ή μη επιλογές των παικτών. 

Ο «Τροχός της Τύχης» επιστρέφει για 12η σεζόν στο Star!
 

Όπως πάντα, στο παιχνίδι συμμετέχουν τρεις παίκτες, οι οποίοι γυρίζουν τον Τροχό, επιλέγουν σύμφωνα της αλφαβήτου και κερδίζουν χρήματα ή δώρα. Ο πρώτος παίκτης, που θα βρει την κρυμμένη λέξη ή φράση, κερδίζει όσα χρήματα έχει συγκεντρώσει στον γύρο. Ο παίκτης, που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσό στο τέλος του βασικού μέρους του παιχνιδιού, είναι ο μεγάλος νικητής και παίζει στον Τελικό για επιπλέον κέρδη και για το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο!


Ο «Τροχός της Τύχης» γυρίζει και «ζαλίζει» με τα κέρδη, τα δώρα, το κέφι, τις εκπλήξεις! Είναι πια τρόπος ζωής!

Ο «Τροχός της Τύχης» επιστρέφει για 12η σεζόν στο Star!

Τα απογεύματα της ελληνικής τηλεόρασης ανήκουν στον «Τροχό της Τύχης» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη! Πάμε δυνατά για μία μοναδική παιχνιδιάρικη σεζόν και μην ξεχνάτε: στον «Τροχό της Τύχης» όποιος γυρίζει κερδίζει!

Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
