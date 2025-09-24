Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δε βρήκε τη λέξη που πάει πακέτο!

Εσύ τι θα κάνεις;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 21:26 Πάτρα: Η στιγμή που 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών
24.09.25 , 21:20 Γάζα: Συνεχίζει το ταξίδι του ο στόλος αλληλεγγύης παρά τις επιθέσεις
24.09.25 , 21:15 Ελένη Βουλγαράκη: Ταξίδι στη Λισαβόνα για να δει τον Φώτη Ιωαννίδη
24.09.25 , 21:01 Εύη Δαέλη: Ένας χρόνος χωρίς τον πατέρα της – Το μήνυμα στο Instagram
24.09.25 , 20:53 Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!
24.09.25 , 20:52 Πώς βαθμολόγησαν Αντετοκούνμπο και Φουρνιέ παλιές εμφανίσεις του Ολυμπιακού
24.09.25 , 20:39 Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση
24.09.25 , 20:23 Ο Βασίλειος Κωστέτσος σχολιάζει τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού
24.09.25 , 20:20 Η Pirelli Design «κλέβει» την παράσταση
24.09.25 , 20:11 Λάουρα Νάργες – Χρήστος Σαντικάι: Γιόρτασαν τα 3α γενέθλια του γιου τους
24.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δε βρήκε τη λέξη που πάει πακέτο!
24.09.25 , 19:39 Ποιο αναδείχθηκε το καλύτερο εστιατόριο βιολογικών της ΕΕ
24.09.25 , 19:38 «Η κόρη μου είναι 16 ετών, την έκανα σε ηλικία παππού»
24.09.25 , 19:05 Τυφώνας Ραγκάσα: «Σαρώνει» την Κίνα - Στους 17 οι νεκροί στην Ταϊβάν
24.09.25 , 18:57 Ειδικό επίδομα ΑμεΑ 750 ευρώ: Ξεκινούν οι αιτήσεις
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση
Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Τατιάνα Στεφανίδου: Οι φήμες για παραίτησή της και η απάντηση του ΣΚΑΪ
Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος
Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
«Η κόρη μου είναι 16 ετών, την έκανα σε ηλικία παππού»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 24/9/2025 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δε βρήκε τη λέξη που πάει πακέτο!

Η κατηγορία ήταν «Πάνε Πακέτο», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δε βρήκε τη λέξη που πάει πακέτο!

Ο Νίκος έκανε τη μισή δουλειά, αφού βρήκε τη μία λέξη.

Θα κατάφερεις να βρεις κα τις δύο; Λύσε τώρα τον γρίφο!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top