Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δε βρήκε τη λέξη που πάει πακέτο!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 24/9/2025 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πάνε Πακέτο», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο Νίκος έκανε τη μισή δουλειά, αφού βρήκε τη μία λέξη.

Θα κατάφερεις να βρεις κα τις δύο; Λύσε τώρα τον γρίφο!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης