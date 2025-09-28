Τροχός της Τύχης: Ο Ανδρέας είχε ρέντα στα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 28/9/2025 στο Star, ο Ανδρέας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Ανδρέας είχε ρέντα στα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο

Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Ο Ανδρέας είχε ρέντα στα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο

Πάνω από τα μισά γράμματα βγήκαν στον πίνακα με τον παίκτη να μην έχει πρόβλημα να λύσει τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον γριφο που πάει πακέτο

Εσύ έχεις καλή σχέση με την ξενομανία;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

