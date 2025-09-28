Τροχός της Τύχης: Ο Ανδρέας είχε ρέντα στα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 28/9/2025 στο Star, ο Ανδρέας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Πάνω από τα μισά γράμματα βγήκαν στον πίνακα με τον παίκτη να μην έχει πρόβλημα να λύσει τον γρίφο.

