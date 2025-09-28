Π. Γιαννόπουλος: Ο πραγματικός λόγος της αποχώρησής του από το «Πρωινό»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος βρέθηκε καλεσμένος το μεσημερί της Κυριακής 28/9 στο «Καλύτερα Δε Γίνεται», όπου μίλησε για το πρόωρο τέλος της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος εξήγησε στη Ναταλία Γερμανού τους λόγους πίσω από την απόφασή του να αποχωρήσει από το «Πρωινό», λίγο μετά την πρεμιέρα της εκπομπής.

«Όντως ο λόγος που αποχώρησα ήταν το πρωινό ξύπνημα αλλά μπορώ να κατανοήσω τον λόγο που δεν γίνεται πιστευτός. Εσύ που με ξέρεις όλα αυτά τα χρόνια είναι σαν να γυρνάω πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν πρωτοέκανα πρωινό στο Ευτυχείτε με την Κατερίνα Καινούργιου, όσοι με ήξεραν δεν το πίστευαν. Είμαι ένας άνθρωπος που κοιμάται αργά τη νύχτα, ξυπνάει αργά το μεσημέρι. Μπήκα σε μια διαδικασία επαγγελματισμού… Ήταν άλλες οι απαιτήσεις της εκπομπής, στις 9 ξεκινούσε αλλά έπρεπε να είμαι στη σύσκεψη στις 7:15 για πολύ σημαντικό λόγο – για να αποκαταστήσω πολλά που αφορούν τον Γιώργο Λιάγκα» αναφέρει αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Διαβάζαμε μαζί τη σκαλέτα της εκπομπής και ο Γιώργος με ρωτούσε σε ποιο θέμα θέλω να βγω να σχολιάσω. Βεβαίως με ρωτούσε. Φάνηκα σε κάποιους ότι δεν βγήκα αρκετά στον αέρα γιατί το θέμα της επικαιρότητας ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εγώ είχα ζητήσει να μην συμμετέχω στο θέμα του Γιώργου. Εμείς γνωριζόμαστε, του είχα ασκήσει και κριτική καλλιτεχνική την τελευταία 5ετία, οπότε σε αυτό το θέμα, που ήταν πολύ ευαίσθητα δεδομένα… Άρχισε να παίρνει δικαστικές διαστάσεις και δεν ήθελα να συμμετάσχω» ξεκαθάρισε ο ίδιος.