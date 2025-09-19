Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παραιτήθηκε από το Πρωινό στον αέρα της εκπομπής!

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε από το Πρωινό του ΑΝΤ1 και, μάλιστα, έγινε στον αέρα της εκπομπής, το πρωί της Παρασκευής!

Ο Γιώργος Λιάγκας το ανακοίνωσε, έχοντας στο πλευρό του τον γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό.

«Δε μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει τώρα. Προσπάθησα τρεις μέρες να τον μεταπείσω. Δεν “τρώμε” ανθρώπους, ούτε συμβαίνει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα. Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας», είπε αρχικά Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος πήρε τον λόγο και δήλωσε: «Είμαι 37 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, περιοδικά, εφημερίδες, τηλεόραση. Πάντα από τις 10 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μία ώρα κάνει τη διαφορά στο ξύπνημα. Ξυπνάμε στις 6 το πρωί.

Έχω παραιτηθεί δύο φορές στην καριέρα μου, η μία είναι τώρα. Δεν τα φέρνω βόλτα με το πρωινό ξύπνημα. Όταν εκτιμώ ένα κανάλι κι έναν παρουσιαστή και όταν από πολύ νωρίς αντιλαμβανόμαστε ότι δε θα είμαστε συνεπείς, όσο νωρίτερα το πούμε, τόσο καλύτερο είναι».

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, πρόσθεσε: «Σε ευχαριστώ για την πρόταση, σε ευχαριστώ για την κατανόηση και σε ευχαριστώ γιατί προσπάθησες να με μεταπείσεις. Κι ευχαριστώ και το κανάλι για την κατανόηση».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος από το άγχος του να είναι συνεπής στο πρωινό ξύπνημα κοιμόταν 1,5 ώρα την ημέρα και όλο αυτό θα έκανε κακό στην υγεία του.

Οι δύο άντρες ευχαρίστησαν ο ένας τον άλλον για τη σύντομη συνεργασία τους on air.

Αυτή είναι η πρώτη αποχώρηση της νέας τηλεοπτικής σεζόν και συνέβη μόλις 5 μέρες μετά την πρεμιέρα της εκπομπής.