Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός έρχεται με τον πεθερό του στο Cash or Trash! 

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος. Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Cash or Trash: Η προτομή του Frankenstein ενθουσίασε τη Ρογδάκη

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! 

Σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία

Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός έρχεται με τον πεθερό του στο Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα «ζευγάρι» πωλητών, που όμοιό του δεν έχει εμφανιστεί ξανά! Ο Μιχάλης κι ο Λάζος έρχονται στην εκπομπή για να κάνουν την ανατροπή και να διδάξουν ότι η σχέση πεθερού και γαμπρού δεν χρειάζεται να είναι ανταγωνιστική. Στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και του αμοιβαίου χιούμορ, γαμπρός και πεθερός αφήνουν, τελικά, τους αγοραστές με ανοιχτό στόμα!  

Cash or Trash: Σταυρίδης & Δεμερτζής «κονταροχτυπήθηκαν» για τον τηλέγραφο

Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός έρχεται με τον πεθερό του στο Cash or Trash!

Ο Φοίβος φέρνει στο Cash or Trash ένα οικογενειακό κειμήλιο και μαθαίνει αρκετές λεπτομέρειες για αυτό το αντικείμενο, του οποίου η ιστορική αξία είναι μεγαλύτερη από την αξία των υλικών του, όπως του αποκαλύπτει ο Θάνος Λούδος. Η ολοκληρωμένη κι υψηλή εκτίμηση, για ένα αντικείμενο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, βάζει τον πωλητή σε δεύτερες σκέψεις για το αν θέλει, τελικά, να το αποχωριστεί, αφού ανήκει εδώ και τρεις γενιές στην οικογένειά του.   

Cash or Trash: Το αντικείμενο που δεν πήγε στο δωμάτιο των αγοραστών

Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός έρχεται με τον πεθερό του στο Cash or Trash!

Ο Γουϊλιαμ έρχεται στο Cash Or Trash με στόχο να καταρρίψει όχι το ρεκόρ ύψους, αλλά το ρεκόρ μήκους! Το αντικείμενό του θα μπορούσε άνετα να δεσπόζει στο μουσείο ψευδαισθήσεων, αλλά για την ώρα διεκδικείται από τους αγοραστές! Αστεία, ατάκες και πολύ καλή διάθεση, ολοκληρώνουν μια ωραία δημοπρασία στο δωμάτιο των αγοραστών! 

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς! 

Ο Πύρρος Δήμας έφερε τη δάδα του στο Cash or Trash για καλό σκοπό

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας. Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι στα καλύτερά μου και το απολαμβάνω!»

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Back to Top