GNTM 6: Η καλλονή Γιασμίν που θύμισε στον Έντι Γαβριηλίδη τη Miranda Kerr

Η Γιασμίν, αν και δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το μόντελινγκ, πραγματοποίησε μια θεαματική είσοδο στο πλατό του GNTM 6. Η 21χρονη αισθητικός ενθουσίασε τους κριτές, οι οποίοι ξέσπασαν σε επιφωνήματα μόλις την είδαν.

Έχοντας μόνο μια μικρή ένσταση για τα φρύδια της, τής ζήτησαν με συνοπτικές διαδικασίες να φορέσει μαγιό. Η εντυπωσιακή Γιασμίν πόζαρε μπροστά στους fashion experts με τον Έντι Γαβριηλίδη να την αποκαλεί «sexy Miranda Kerr», ενώ κέρδισε πόντους κι από τα ρούχα που επέλεξε για την πασαρέλα.

GNTM 6: Η Γιασμίν εντυπωσίασε με την ομορφιά και το στιλ της!

GNTM 6: Μία από τις πόζες της Γιασμίν με μαγιό

Όταν έπρεπε να χορέψει κοιτώντας την κάμερα, το έκανε χωρίς καθόλου να κομπλάρει, αποκαλύπτοντας έτσι ένα ακόμη ταλέντο της. Με πέντε likes από τους Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκη Γαβαλά, Άγγελο Μπράτη, Ζενεβιέβ Μαζαρί κι Έντι Γαβριηλίδη, η νεαρή Γιασμίν πέρασε θριαμβευτικά στην επόμενη φάση!

«Είσαι όνειρο», της είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί φεύγοντας.

GNTM 6: Η Γιάσμιν πέρασε άνετα στην επόμενη φάση!

Η διαγωνιζόμενη είναι αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της δίνεται, καθώς στόχος της είναι να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο.

