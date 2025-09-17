Φάρμα: Κατέρρευσε η Κωνσταντίνα την ώρα της δοκιμασίας!

«Τρόμαξα πάρα πολύ!»

Απαιτητική ήταν η αποψινή δοκιμασία και μία παίκτρια της πράσινης ομάδας κατέρρευσε. Ο λόγος για την Κωνσταντίνα, μία από τις πιο δυνατές διαγωνιζόμενες της φετινής Φάρμας. Η Κωνσταντίνα πίεσε πολύ τον εαυτό της και δεν άντεξε. Χλώμιασε και έχασε τις αισθήσεις της.

Φάρμα: Κατέρρευσε η Κωνσταντίνα την ώρα της δοκιμασίας!

Άμεσα έδρασαν οι συμπαίκτες της σηκώνοντάς της τα πόδια ψηλά για να αιματωθεί ο εγκέφαλος και να νιώσει καλύτερα. Λίγα λεπτά μετά κατέφτασαν και οι πρώτες βοήθειες της Φάρμας και η παικτρια  μεταφέρθηκε με φορείο.

«Τρόμαξα πάρα πολύ!» είπαν οι παίκτες τόσο της πράσινης όσο και της γαλάζιας ομάδας. καθώς αντιλήφθηκαν πως η Κωνσταντίνα δεν ήταν σε καλή κατάσταση.

ΦΑΡΜΑ
