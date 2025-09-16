Ενοχλημένη η Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι κάτι βαλτά ανθρωπάκια»

Η απάντησή της για τα δημοσιεύματα που την ενόχλησαν

Ενοχλημένη η Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι κάτι βαλτά ανθρωπάκια»
Φανερά ενοχλημένη είναι η Κατερίνα Καινούργιου με κάποια δημοσιεύματα που αναφέρθηκαν ότι η χθεσινή πρωτιά της εκπομπής της στους πίνακες τηλεθέασης οφείλεται στην προσωπική της ζωή.

Η παρουσιάστρια την ώρα που υποδέχτηκε τον καλεσμένο της, Μάρκο Σεφερλή, παραδέχτηκε ότι σκέφτεται να κάνει μηνύσεις.

Ο Μάρκος Σεφερλής αναφέρθηκε στην πρωτιά της εκπομπής της και τότε η παρουσιάστρια βρήκε την ευκαιρία και είπε: «Δεν θέλω να τα πω αλλά είμαι κι εγώ σαν και σένα και με καίει. Τώρα έτυχε και μπήκα λίγο στα social media και διάβαζα κάποια sites, που ξέρω από που είναι, ή κάποιους σχολιαστές, και καλά από δω και από κει, που έγραφαν τόσο κακεντρεχή σχόλια.

Ε, βγήκαμε πρώτοι, η πρωτιά δεν σημαίνει ότι οφείλεται κάπου και για πράγματα που είναι πολύ λεπτά, θέματα γυναικεία που δεν πρέπει να καν να τα αγγίζουμε. Και σκέφτομαι, τώρα, να τους τραβήξω μηνύσεις; Να μην ασχοληθώ; Ξέρω όμως ότι είναι κάτι ανθρωπάκια βαλτά».

«Εντάξει, είναι μαραθώνιος. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήγαμε καλά την πρώτη μέρα αλλά βλέπω αυτή την κακία… Όχι από όλους, προς Θεού, εννοείται πως είναι συγκεκριμένοι αλλά είμαι στο τσακ για το νομικό κομμάτι. Θα μιλήσω με τη δικηγόρο μου μετά», πρόσθεσε.

