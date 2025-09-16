Φάρμα: Ποιος θα είναι ο πρώτος μονομάχος - Δείτε το trailer

Απόψε στις 21:00 στο Star οι παίκτες μονομαχούν για δύο Ασυλίες

Φάρμα: Ποιος θα είναι ο πρώτος μονομάχος - Δείτε το trailer
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χθες, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η Φάρμα έκανε πρεμιέρα και η περιπέτεια ξεκίνησε στη Λίμνη Δόξα. Εκεί, 22 διαγωνιζόμενοι χωρίστηκαν σε ζευγάρια και διεκδίκησαν μαζί τη θέση τους στη Φάρμα. Δυστυχώς, για την Ανδριανή Δεληγιώργη και τον Γιώργο Δροσουλάκη, το ταξίδι τέλειωσε πρόωρα.

Οι 20 παίκτες της Φάρμας

Οι 20 παίκτες της Φάρμας

Βαλεντίνα Σπέντζα: Το βιογραφικό της pet sitter από τη Φάρμα!

Ο Βάγγος Μανουηλίδης και η Έλενα Καλαμιώτη είχαν την καλύτερη απόδοση στη δοκιμασία των ζευγαριών και χρίστηκαν αρχηγοί των δύο ομάδων. Γαλάζιοι και πράσινοι κλήθηκαν να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο έπαθλο της Φάρμας και τελικά οι γαλάζιοι ήταν αυτοί που εξασφάλισαν τη ζεστασιά και τη θαλπωρή του σπιτιού.

Λευτέρης Δασκαλάκης: Ο μάγειρας από την Κρήτη που μπήκε στη Φάρμα

Απόψε, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, οι δύο ομάδες καταλαβαίνουν ότι η ζωή στη Φάρμα μόνο χαλαρή δεν είναι. Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, τους επισκέπτεται για πρώτη φορά και τους επιφυλάσσει ένα όχι και τόσο ευχάριστο πρωινό ξύπνημα. Αφού συστήνεται, τους ενημερώνει για τις υποχρεώσεις τους, τους ξεναγεί στα μποστάνια και τους στάβλους, ενώ έχει ετοιμάσει για αυτούς και ένα μάθημα αρμέγματος.

Φάρμα - Δημήτρης Δασκαλόπουλος: «Είμαι αυστηρός επιστάτης, ποινές υπάρχουν»

Φάρμα: Ποιος θα είναι ο πρώτος μονομάχος - Δείτε το trailer

Ο επιστάτης της Φάρμας Δημήτρης Δασκαλόπουλος

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσορίζει τους παίκτες στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας με τίτλο «Θα σε πάω τοίχο - τοίχο». Σε έναν μεγάλο τοίχο με πασσάλους, οι παίκτες θα πρέπει να στηριχτούν γερά στα πόδια και στα χέρια τους, αλλά και να αποδείξουν πόσο δυνατοί είναι στον στόχο, ώστε να καταφέρουν να επικρατήσουν. Για την ηττημένη ομάδα θα ακολουθήσει συμβούλιο, στο οποίο ο αρχηγός θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να επιλέξει τον πρώτο μονομάχο. Άραγε, θα κάνει την επιλογή του βασισμένος σε αγωνιστικά κριτήρια ή θα παίξει ρόλο στην απόφασή του και η διαβίωση στο σπίτι;

Την επόμενη ημέρα, ακολουθεί ακόμα μία απαιτητική δοκιμασία για τη 2η Ασυλία, που δεν είναι άλλη από το «Θα σε πάνε τέσσερις». Τέσσερις παίκτες από κάθε ομάδα καλούνται να κουβαλήσουν δύο συμπαίκτες τους, οι οποίοι είναι δεμένοι χειροπόδαρα με ένα σχοινί. Οι δύο ομάδες πρέπει να συνεργαστούν αρμονικά, για να ξεμπλέξουν το σχοινί και να καταφέρουν να περάσουν τους συμπαίκτες, που κουβαλούν, μέσα από απαιτητικά εμπόδια. Για μία ομάδα η συνεργασία αποδεικνύεται δύσκολη και ένας τραυματισμός θα επηρεάσει την ψυχολογία τους.

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Ο παρουσιαστής της Φάρμας Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Ο παρουσιαστής της Φάρμας Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

ΦΑΡΜΑ 2025

κάθε Δευτέρα και Τρίτη

