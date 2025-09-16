Φάρμα - Δημήτρης Δασκαλόπουλος: «Είμαι αυστηρός επιστάτης, ποινές υπάρχουν»

H Φάρμα έκανε πρεμιέρα στο Star, χθες, και το ταξίδι για τους 22 παίκτες ξεκίνησε από τη λίμνη Δόξα. Από αυτούς, οι 20 κατάφεραν να προχωρήσουν στην πρώτη ομαδική δοκιμασία, διεκδικώντας το σπίτι.

Επιστάτης της Φάρμας, φέτος,είναι ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ο οποίος κατάγεται από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας. Είναι συνταξιούχος καθηγητής Φυσικής Αγωγής, με 33 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και 7 χρόνια εμπειρίας στη διεύθυνση σχολικών μονάδων.

Σήμερα, ζει στο αγρόκτημά του, εκεί όπου τα ζώα, ο λαχανόκηπος και τα ελαιόδεντρα δεν είναι μόνο ασχολία, αλλά τρόπος ζωής. Ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο του, δημιουργεί με τα χέρια του, από αναπαλαίωση παλιών αντικειμένων, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές.

«Μια χαρά, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Οι ημέρες στη Φάρμα κυλούν με ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μεγάλη θέληση από τους παίκτες. Κάνουν προσπάθεια στις αποστολές που ήδη μέχρι τώρα τους έχουμε αναθέσει και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό», είπε ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος στο Breakfast@Star, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη.

«Ο ρόλος μου είναι να βάζω αποστολές στους παίκτες και στην αρχή να τους ενημερώσω ποια είναι η διαδικασία για τους κήπους και τα ζώα. Βέβαια, δε γνωρίζουν τη διαδικασία, ας πούμε, το πώς θα γίνει ένα μπιφτέκι, μία μπριζόλα, πώς θα βγουν οι ντομάτες και έρχονται εδώ τα παιδιά, εκτός από κανα- δυο παίκτες, οι οποίοι έχουν κάποια προηγούμενη εμπειρία και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε έναν κυκεώνα να θολώνουν. Τι είναι αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ», πρόσθεσε ο επιστάτης της Φάρμας.

Είμαι αυστηρός επιστάτης, ποινές πρέπει και θα υπάρχουν, αλλά μετά καταλήγω και... μαλακώνω πολύ απότομα

«Επίσης, όταν βλέπω κάτι στραβό, το οποίο είναι πάρα πολύ στραβό, μέχρι τώρα, εντάξει, έχουμε δει κάνα δυο στραβά εδώ με τα παιδιά, πιστεύω ότι διορθώθηκαν άμεσα», συμπλήρωσε.

«Θεωρώ ότι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είναι από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας του παιχνιδιού. Έχει χιούμορ φοβερό, πηγαίο και αυθόρμητο και σκηνική παρουσία άπαιχτη, δεν παίζεται», κατέληξε.