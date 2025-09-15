«Πράσινη» ή «γαλάζια» η πρώτη δοκιμασία της φετινής Φάρμας;

Ποια ομάδα θα έχει ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης;

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι 20 διαγωνιζόμενοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες κι έλαβαν μέρος στην πρώτη ομαδική δοκιμασία, διεκδικώντας το σπίτι της Φάρμας.

Παρά το αρχικό τους προβάδισμα οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από τους «γαλάζιους», οι οποίοι ήταν πιο εύστοχοι κι έτσι κέρδισαν το σημαντικό έπαθλο. 

Φάρμα: Η στιγμή που οι «γαλάζιοι» αντιλαμβάνονται πως νίκησαν τους «πράσινους»

Φάρμα: Η στιγμή που οι «γαλάζιοι» αντιλαμβάνονται πως νίκησαν τους «πράσινους»

Οι παίκτες της γαλάζιας ομάδας πανηγύρισαν ξέφρενα τη νίκη τους, με τον αρχηγό τους Βάγγο Μανουηλίδη να αναγνωρίζει την προσπάθεια που κατέβαλαν οι αντίπαλοί τους, επισημαίνοντας πως «έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό».

«Πράσινη» ή «γαλάζια» η πρώτη δοκιμασία της φετινής Φάρμας;

Φάρμα: Συγκρατημένα χαρούμενος για τη νίκη της ομάδας του ο Βάγγος

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί καταφέραμε αυτό που ξεκινήσαμε από την αρχή. Μπορούμε να πανηγυρίσουμε εννοείται πρέπει να χαρούμε με τη νίκη, αλλά με απόλυτο σεβασμό και στους άλλους παίκτες που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό», ανέφερε ο 38χρονος ξυλουργός. 

«Πράσινη» ή «γαλάζια» η πρώτη δοκιμασία της φετινής Φάρμας;

Από την άλλη ο Κωνσταντίνος Φουντουλάκης δήλωσε πως η ήττα αυτή πείσμωσε την ομάδα του, η οποία ετοιμάζεται να τα δώσει όλα στην επόμενη δοκιμασία : «Δεν απογοητεύτηκα γιατί ήταν καθαρά τύχη το αποτέλεσμα. Με πείσμωσε παραπάνω για το επόμενο, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά».

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

ΦΑΡΜΑ
