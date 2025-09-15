Φάρμα: Η πρώτη δοκιμασία κι η... φίρμα Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Η Φάρμα ξεκίνησε κι έφτασε η ώρα οι 22 του παιχνιδιού να γνωρίσουν τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Ανάμεσα στα χειροκροτήματα, με το γνωστό του χιούμορ ο παρουσιαστής ζήτησε να ανοίξει ο δρόμο, λέγοντας: «Μισό λεπτό να περάσει η φίρμα, παρακαλώ. Να περάσει η φίρμα. Ευχαριστώ πολύ!», με τους παίκτες να σκάνε στα γέλια!

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσόρισε τους 22 της Φάρμας

«Πολύ καλή μέρα σε όλους και σας καλωσορίζω στη Φάρμα. Μάλλον για να είμαι πιο συγκεκριμένος, όχι στη Φάρμα, αλλά σε ένα πανέμορφο και επιβλητικό τοπίο, στη λίμνη Δόξα. Γιατί το τονίζω αυτό; Γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμη στη φάρμα... Από εδώ λοιπόν θα ξεκινήσει αυτή η μεγάλη περιπέτεια. Αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι για όλους σας και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ που βρίσκεστε όλοι εδώ, ο καθένας για το δικό του λόγο. Στο τέλος αυτής της διαδρομής, στο τέλος αυτού του πολύ όμορφου ταξιδιού, ένας ή μία θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000!», είπε ο Λεωνίδας.

«Για εσάς από σήμερα ξεκινάει ένα διαφορετικό ταξίδι. Μία διαφορετική περιπέτεια. Μακριά από την καθημερινότητά σας, μακριά από ανέσεις πιο κοντά στη φύση και μια συμβουλή. Θα πρέπει να είστε κάθε μέρα έτοιμοι για πολλές διαφορετικές απαιτητικές δοκιμασίες. Και χωρίς να θέλω να σας αγχώσω, είναι μέρος της δουλειάς μου, να σας αγχώνω, αυτό θα ξεκινήσει σήμερα από εδώ. Έχουμε εδώ σωσίβια, παρακαλώ, βάλτε ο καθένας από ένα», πρόσθεσε με τους παίκτες να τα φοράνε.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποσχέται μπόλικες ατάκες και στη νέα σεζόν της Φάρμας

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι: «Ξεκινάω λοιπόν με τα δύσκολα. Είστε εδώ 22. Στη Φάρμα δε θα μπείτε όλοι. Στη Φάρμα θα μπείτε 20. Τι σημαίνει αυτό; Ότι με δύο από εσάς... Η γνωριμία μας στο τέλος της ημέρας θα φτάσει στο τέλος της». Η πρώτη δοκιμασία για τους 22 είναι γεγονός. «Ξέρω ότι δε γνωρίζεστε μεταξύ σας, αλλά σε λίγο θα κληθείτε να πάρετε μια πολύ σημαντική απόφαση. Δηλαδή, να βασιστείτε ο ένας στον άλλον. Κι εξηγώ. Είστε 22. Θα πρέπει να χωριστείτε σε ζευγάρια. Άντρας και γυναίκα. 11 ζευγάρια».

«Αφού χωριστείτε, αφού βρείτε το ταίρι σας, πίσω μου βρίσκεται ένα σάκος με εξοπλισμό. Το κάθε ζευγάρι παίρνει από ένα σάκο, πηγαίνει σε ένα κανό και ξεκινάει να κοπηλατεί μέχρι τη μέση της λίμνης, όπου βρίσκεται μία κόκκινη εξέδρα. Εκεί βρίσκονται 11 σημαιάκια. Το κάθε ζευγάρι παίρνει ένα και μόνο σημαίακι και ξεκινάει το δρόμο της επιστροφής, πάλι κοπηλατώντας. Αφού φτάσετε το κάθε ζευγάρι, πρέπει κι οι δύο να κατέβετε από το κανό και μαζί, δηλαδή έχοντας κι οι δύο τα χέρια στο σημαίακι, να το τοποθετήσετε στον κορμό που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου.

Εννέα θέσεις έχει ο κορμός. Τι σημαίνει αυτό; Ότι τα δύο τελευταία ζευγάρια θα κληθούν να μονομαχήσουν για το εισιτήριό τους στη Φάρμα. Εδώ να τονίσω κάτι πάρα πολύ βασικό. Σκοπός σας δεν είναι να μην φτάσετε, να μην είστε στα δύο τελευταία ζευγάρια.

Δώστε ό,τι έχετε, όση δύναμη έχετε, γιατί το ζευγάρι που θα φτάσει πρώτο θα έχει στα χέρια του σημαντικά πλεονεκτήματα. Εν πολλοίς θα καθορίσει το υπόλοιπο της Φάρμας, το υπόλοιπο αυτής της διαδρομής. Όσο πιο γρήγορα επιλέξετε το ταίρι σας, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσετε αυτή τη διαδρομή», είπε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, με γρήγορες κινήσεις οι παίκτες χωρίστηκαν σε ζευγάρια.

