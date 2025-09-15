Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»

Η πρεμιέρα της 3ης σεζόν και το καλωσόρισμα του παρουσιαστή

Δείτε το βίντεο από την πρεμιέρα της Φάρμας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τρίτη σεζόν της Φάρμας έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου στο Star, με τα εντυπωσιακά πλάνα από τη λίμνη Δόξα να κόβουν την ανάσα!

Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσόρισε τους τηλεθεατές στο αγαπημένο πρόγραμμα, λέγοντας: «Καλώς ήρθατε στη Φάρμα. Εδώ που όλα λειτουργούν αλλιώς. Εδώ που όλα ξεκινούν κι ορίζονται από τη φύση. Η Φάρμα είναι και πάλι έτοιμη να υποδεχθεί τους νέους της ενοίκους. Ανθρώπους άγνωστους μεταξύ τους, διαφορετικούς, ξεχωριστούς. Κι ο καθένας από αυτούς θα βρεθεί εδώ για τους δικούς του λόγους».

Στη συνέχεια, είδαμε ορισμένους από τους παίκτες να μιλάνε για τους λόγους που μπήκαν στο παιχνίδι.  

Το ζευγάρι που αποχώρησε με το «καλήμερα» από τη Φάρμα

Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»

«Τα μποστάνια ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση στη Φάρμα είναι έτοιμα να καλύψουν τις πρώτες τους ανάγκες. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν και τα ζωάκια μας που είναι ήδη εδώ. Δεν πρέπει όμως να τα θεωρούν δεδομένα. Αν δεν τα φροντίσουν, αν δεν παλέψουν να τα κρατήσουν, κινδυνεύουν να τα χάσουν μαζί με όλα τα πολύτιμα αγαθά που προσφέρουν. Γιατί εδώ η αυτάρκεια δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη!», πρόσθεσε ο παρουσιαστής. 

Φάρμα: Η πρώτη δοκιμασία κι η... φίρμα Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Λίγο πριν γνωρίσουμε τους παίκτες, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έδωσε το σήμα για την έναρξη του παιχνιδιού: «Οι νέοι ένοικοι της Φάρμας έχουν ήδη ξεκινήσει. Πολύ γρήγορα όμως θα καταλάβουν ότι εδώ όλα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ούτε καν ότι θα περάσουν όλοι από αυτήν εδώ την πύλη. Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!».

