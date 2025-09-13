Route 360: Η στήριξη του Γιάννη Αποστολάκη στη σύντροφό του, Βάσω Βιλέγκας

Τι θα δούμε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 13:45

STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του νέου επεισοδίου του Route 360
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O Γιάννης και η Βάσω αναχωρούν από τη νήσο Τόνγκα, σε ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις. Το τελευταίο κομμάτι προς τα Φίτζι μοιάζει να δυσκολεύει ιδιαίτερα τη Βάσω, που λυγίζει, με τον Γιάννη να προσπαθεί να τη στηρίξει. 

Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κολυμπούν με φάλαινες!

Η άφιξη στα Φίτζι αποδεικνύεται... βροχερή υπόθεση, με τον Γιάννη να ανανεώνει την εμφάνισή του, μετά από ένα χρόνο εν πλω. H εξερεύνηση των νησιών αποδεικνύεται γεμάτες εκπλήξεις, με τους ταξιδιώτες να γνωρίζονται με φυλές αυτοχθόνων και να ανακαλύπτουν απάτητες παραλίες, λίγο πριν το τέλος του μεγάλου τους ταξιδιού.

Route 360: Η Βάσω απογοητεύτηκε από την Τόνγκα

Οι ντόπιοι τους φιλοξενούν στα σπίτια και τη γη τους, και οι δυο τους γίνονται μέρος του πολιτισμού τους. 

ROUTE 360 - Σάββατο και Κυριακή στις 13:45

Δείτε όλα τα επεισόδια του Route 360

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ROUTE 360
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
 |
ΒΑΣΩ ΒΙΛΕΓΚΑΣ
