Route 360: Η στήριξη του Γιάννη Αποστολάκη στη σύντροφό του, Βάσω Βιλέγκας

O Γιάννης και η Βάσω αναχωρούν από τη νήσο Τόνγκα, σε ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις. Το τελευταίο κομμάτι προς τα Φίτζι μοιάζει να δυσκολεύει ιδιαίτερα τη Βάσω, που λυγίζει, με τον Γιάννη να προσπαθεί να τη στηρίξει.

Η άφιξη στα Φίτζι αποδεικνύεται... βροχερή υπόθεση, με τον Γιάννη να ανανεώνει την εμφάνισή του, μετά από ένα χρόνο εν πλω. H εξερεύνηση των νησιών αποδεικνύεται γεμάτες εκπλήξεις, με τους ταξιδιώτες να γνωρίζονται με φυλές αυτοχθόνων και να ανακαλύπτουν απάτητες παραλίες, λίγο πριν το τέλος του μεγάλου τους ταξιδιού.

Οι ντόπιοι τους φιλοξενούν στα σπίτια και τη γη τους, και οι δυο τους γίνονται μέρος του πολιτισμού τους.

