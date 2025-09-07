Route 360: Η Βάσω απογοητεύτηκε από την Τόνγκα

"Έχει πολλή φτώχια, πολλά σκουπίδια" ανέφερε η Βάσω

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.25 , 19:30 Βύθιση σκάφους στον κόλπο του Άγιου Όρους - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
07.09.25 , 18:53 Πανσέληνος: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι»
07.09.25 , 17:44 Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη
07.09.25 , 17:28 ΔΕΘ 2025: Έμπειροι baristas έφτιαξαν φραπέ ...μπουγάτσα!
07.09.25 , 16:58 Route 360: Η Βάσω απογοητεύτηκε από την Τόνγκα
07.09.25 , 16:49 Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή
07.09.25 , 16:48 Ο Τζον ξεναγεί το Route 360 στην πρωτεύουσα του Niue!
07.09.25 , 16:38 «Καλώς ήρθατε στη Φάρμα» - Οι φωτογραφίες από το σπίτι
07.09.25 , 16:30 Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
07.09.25 , 16:05 Βελτίωσε τη σωματική σου αντοχή με έναν απλό τρόπο
07.09.25 , 15:31 Τέμπη: Eπεισόδια Μετά Τη Συγκέντρωση Στις 6/9/25
07.09.25 , 15:16 Route 360: Ο γύρος του Νησιού κρύβει υπέροχες εμπειρίες
07.09.25 , 15:14 Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
07.09.25 , 15:10 Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κολυμπούν με φάλαινες!
07.09.25 , 14:28 Oι ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 08/09/2025- 14/09/2025
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Μπόμπα- Τανιμανίδης: Mini απόδραση στην Άνδρο
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμων Κουρής: Από φίλοι... ζευγάρι και γονείς!
Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Μητσοτάκης: Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε για ενστόλους και διπλωμάτες
Eλεωνόρα Ζουγανέλη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Χίο
ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ανυπομονησία περίμεναν ο Γιάννης και η Βάσω να φτάσουν τελικά στις νήσους Τόνγκα, ωστόσο όταν πάτησαν το πόδι τους εκεί… απογοητεύτηκαν. 


Route 360: Το πλήρωμα ξεκινά ένα απαιτητικό ταξίδι - Video

Η σύντροφος και συνοδοιπόρος του Γιάννη Αποστολάκη στο Route 360, πήγε με χαρά να δει τα φρούτα και τα λαχανικά στους πάγκους όμως όπως είπε “δεν της φάνηκαν καθόλου καλά”.

Route 360: Η Βάσω απογοητεύτηκε από την Τόνγκα

Ωστόσο επειδή η ίδια πεινούσε βρήκε μία καντίνα όμως τελικά δεν ρίσκαρε να πάρει φαγητό από εκεί καθώς όλη η εικόνα την απέτρεψε. 

"Έχει πολλή φτώχια, πολλά σκουπίδια, είναι το δεύτερο πιο τριτοκοσμικό μέρος που έχουμε επισκεφθεί".

Route 360: Η Βάσω απογοητεύτηκε από την Τόνγκα

Στον Γιάννη ωστόσο έκανε εντύπωση και μία αφίσα που ήταν κολλημένη στο δρόμο η οποία επεσήμανε στους επισκέπτες να μην τρώνε λιπαρό φαγητό.      

Δείτε το Route 360 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ROUTE 360
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top