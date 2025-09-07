Route 360: Η Βάσω απογοητεύτηκε από την Τόνγκα

Με ανυπομονησία περίμεναν ο Γιάννης και η Βάσω να φτάσουν τελικά στις νήσους Τόνγκα, ωστόσο όταν πάτησαν το πόδι τους εκεί… απογοητεύτηκαν.

Η σύντροφος και συνοδοιπόρος του Γιάννη Αποστολάκη στο Route 360, πήγε με χαρά να δει τα φρούτα και τα λαχανικά στους πάγκους όμως όπως είπε “δεν της φάνηκαν καθόλου καλά”.

Ωστόσο επειδή η ίδια πεινούσε βρήκε μία καντίνα όμως τελικά δεν ρίσκαρε να πάρει φαγητό από εκεί καθώς όλη η εικόνα την απέτρεψε.

"Έχει πολλή φτώχια, πολλά σκουπίδια, είναι το δεύτερο πιο τριτοκοσμικό μέρος που έχουμε επισκεφθεί".

Στον Γιάννη ωστόσο έκανε εντύπωση και μία αφίσα που ήταν κολλημένη στο δρόμο η οποία επεσήμανε στους επισκέπτες να μην τρώνε λιπαρό φαγητό.

Δείτε το Route 360



