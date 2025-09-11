«Έγκλημα στον Νείλο»: Ταινία μυστηρίου σε α' τηλεοπτική προβολή στο Star!

Η ταινία μυστηρίου «Έγκλημα στον Νείλο» έρχεται την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 22:40 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η υπόθεση:

Ο διάσημος Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό ταξιδεύει στην Αίγυπτο με ένα εντυπωσιακό ατμόπλοιο, απολαμβάνοντας τις διακοπές του. Όταν ο φαινομενικά τέλειος και ειδυλλιακός μήνας μέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτεται απότομα από βίαιους θανάτους, το ταξίδι του Πουαρό μετατρέπεται σε περιπέτεια και μια τρομακτική αναζήτηση, καθώς καλείται να ανακαλύψει, για ακόμη μια φορά, τον δολοφόνο.

Με φόντο ένα επικό τοπίο, με τις σαρωτικές όψεις της ερήμου και τις μαγευτικές πυραμίδες της Γκίζας, ξετυλίγεται μια ιστορία αχαλίνωτου πάθους. Πολλαπλά θύματα, πολλαπλοί δολοφόνοι και ανατροπές, μέχρι την τελευταία στιγμή και την αποκάλυψη της συγκλονιστικής αλήθειας…

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του 1937 της Αγκάθα Κρίστι.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κένεθ Μπράνα

ΠΑΙΖΟΥΝ: Άρμι Χάμερ, Κένεθ Μπράνα, Ανέτ Μπένινγκ, Γκαλ Γκαντότ

