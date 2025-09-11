«Έγκλημα στον Νείλο»: Ταινία μυστηρίου σε α' τηλεοπτική προβολή στο Star!

Συντονιστείτε στις 22.40 στις οθόνες σας!

STAR.GR
Media
Δείτε το trailer της ταινίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ταινία μυστηρίου «Έγκλημα στον Νείλο» έρχεται την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 22:40 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η υπόθεση:

Ο διάσημος Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό  ταξιδεύει στην Αίγυπτο με ένα εντυπωσιακό ατμόπλοιο, απολαμβάνοντας τις διακοπές του. Όταν ο φαινομενικά τέλειος και ειδυλλιακός μήνας μέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτεται απότομα από βίαιους θανάτους, το ταξίδι του Πουαρό μετατρέπεται σε περιπέτεια και μια τρομακτική αναζήτηση, καθώς καλείται να ανακαλύψει, για ακόμη μια φορά, τον δολοφόνο.

«Έγκλημα στον Νείλο»: Ταινία μυστηρίου σε α' τηλεοπτική προβολή στο Star!

Με φόντο ένα επικό τοπίο, με τις σαρωτικές όψεις της ερήμου και τις μαγευτικές πυραμίδες της Γκίζας, ξετυλίγεται μια ιστορία αχαλίνωτου πάθους. Πολλαπλά θύματα, πολλαπλοί δολοφόνοι και ανατροπές, μέχρι την τελευταία στιγμή και την αποκάλυψη της συγκλονιστικής αλήθειας…

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του 1937 της Αγκάθα Κρίστι.

«Έγκλημα στον Νείλο»: Ταινία μυστηρίου σε α' τηλεοπτική προβολή στο Star!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κένεθ Μπράνα
ΠΑΙΖΟΥΝ: Άρμι Χάμερ, Κένεθ Μπράνα, Ανέτ Μπένινγκ, Γκαλ Γκαντότ

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Star

 

 

