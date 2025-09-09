Κατερίνα Καραβάτου: Το σχόλιο κι ο τρόμος για τον σεισμό στην Εύβοια

«Πρώτη φορά έχω αισθανθεί έτσι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 12:34 Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μια συγγνώμη σε μία κοπέλα που δε ζει»
09.09.25 , 11:56 Ανθή Βούλγαρη: «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας»
09.09.25 , 11:54 Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια
09.09.25 , 11:50 4+1 πέτρινα χωριά στην Ελλάδα - Οι απόλυτοι προορισμοί
09.09.25 , 11:46 Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»
09.09.25 , 11:42 Αυτό το φρούτο βλάπτει το έντερό μας - Τι αποκαλύπτει γιατρός του Χάρβαρντ
09.09.25 , 11:41 Σεισμός: «Πιθανοί οι μετασεισμοί έως 4,5 Ρίχτερ. Αισθητοί και στην Αττική»
09.09.25 , 11:10 Το σκίτσο με τις ευχές του Τραμπ στον Έπσταϊν – Έχει την υπογραφή του
09.09.25 , 11:01 «Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
09.09.25 , 10:40 Κατερίνα Καραβάτου: Το σχόλιο κι ο τρόμος για τον σεισμό στην Εύβοια
09.09.25 , 10:39 Pirelli: Ο Verstappen κέρδισε στη Μόντσα σπάζοντας ρεκόρ
09.09.25 , 10:39 Σχολεία: Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025 - 2026
09.09.25 , 10:25 Ανδρομάχη - Γιώργος Λιβάνης: Αυτή είναι η αναγγελία του γάμου τους
09.09.25 , 10:25 Ιπποκράτειο: Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής για φακελάκι
09.09.25 , 10:21 Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική γλώσσα; Κάνε το quiz!
Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
Τροχαίο ΒΟΑΚ: Στο πένθος όλη η Κρήτη για τον χαμό του 17χρονου Γιώργου
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Skoda Epiq: Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έγινε νονός - Η ασορτί εμφάνιση με τον γιο του, Πάρη
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου στην Εύβοια, ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και σε όλη την Αττική. 

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή του σεισμού στο στούντιο του Mega

Πρόκειται για σεισμό 5,2 βαθμών με επίκεντρο 5 χλμ. βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας, που είχε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων και ταρακούνησε το λεκανοπέδιο προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. 

Κατερίνα Καραβάτου: Το σχόλιο κι ο τρόμος για τον σεισμό στην Εύβοια

Στη εκπομπή του ΑΝΤ1, Καλοκαίρι Παρέα, το πρωί της Τρίτης η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε πως την ώρα του σεισμού κοιμόταν και ξύπνησε φοβισμένη, ανταλλάσσοντας μηνύματα με τους συνεργάτες της. 

Κατερίνα Καραβάτου: Ο Κρατερός Κατσούλης πήγε στην εκπομπή της καλεσμένος

«Εμάς μας βρήκε όλους στο κρεβάτι μας ο σεισμός και στέλναμε μηνύματα ο ένας στον άλλον όλοι τρομοκρατημένοι. Γιατί και εγώ πρώτη φορά έχω αισθανθεί έτσι περιέργα να ξυπνήσω από τον σεισμό. Ήταν περίεργο αυτό. Τολμώ να πω ότι φοβήθηκα, δε θα πω ψέματα», ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΡΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top