Κατερίνα Καραβάτου: Το σχόλιο κι ο τρόμος για τον σεισμό στην Εύβοια

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου στην Εύβοια, ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και σε όλη την Αττική.

Πρόκειται για σεισμό 5,2 βαθμών με επίκεντρο 5 χλμ. βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας, που είχε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων και ταρακούνησε το λεκανοπέδιο προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Στη εκπομπή του ΑΝΤ1, Καλοκαίρι Παρέα, το πρωί της Τρίτης η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε πως την ώρα του σεισμού κοιμόταν και ξύπνησε φοβισμένη, ανταλλάσσοντας μηνύματα με τους συνεργάτες της.

«Εμάς μας βρήκε όλους στο κρεβάτι μας ο σεισμός και στέλναμε μηνύματα ο ένας στον άλλον όλοι τρομοκρατημένοι. Γιατί και εγώ πρώτη φορά έχω αισθανθεί έτσι περιέργα να ξυπνήσω από τον σεισμό. Ήταν περίεργο αυτό. Τολμώ να πω ότι φοβήθηκα, δε θα πω ψέματα», ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου.