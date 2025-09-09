Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή του σεισμού στο στούντιο του Mega

Σεισμός 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο την Εύβοια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου και «ταρακούνησε» ολόκληρη την Αττική.

Η Νίκη Λυμπεράκη, λίγα λεπτά πριν εμφανιστεί στον «αέρα» του Mega με την εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» αντιλήφθηκε τον σεισμό στο πλατό της εκπομπής μαζί με τους καλεσμένους της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στη συνέχεια ανέφερε on air: «Με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι έχει καταγραφεί παρόλο που δεν ήμασταν στον αέρα. Έχει καταγραφεί από τους συναδέλφους και η στιγμή της σεισμικής δόνησης, εκείνα τα δευτερόλεπτα του σεισμού, εδώ στο στούντιο. Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στον αέρα».

«Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και νομίζω δεν το καταγράφει με όλη την αγωνία», εξήγησε η Νίκη Λυμπεράκη όσο προβαλλόταν το απόσπασμα της ώρας του σεισμού.

Η στιγμή που τα 5,2 Ρίχτερ πιάνουν στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ

Ο σεισμός «έπιασε» on air και την εκπομπή Off The Record. Συγκεκριμένα, όσο στο στούντιο επικρατούσε το σκοτάδι, λίγο πριν βγουν «αέρα», οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και αμέσως αντιλήφθηκαν τον σεισμό.