Happy Day: Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Για 13η σεζόν στον Alpha η πρωινή εκπομπή

Δείτε πώς αποχαιρέτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή τους τηλεθεατές του Happy Day για καλοκαίρι
Το «Happy Day» επιστρέφει για 13η σεζόν στον Alpha από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 07:45.

Ποιοι παρουσιαστές μένουν, ποιοι αποχωρούν και ποιοι «μετακομίζουν»

Η πρώτη «καλημέρα» της Σταματίνας Τσιμτσιλή, δίνει το έναυσμα για μία ημέρα γεμάτη θετική ενέργεια, χαμόγελα, χρώμα και ζωντάνια. Η ξεχωριστή προσωπικότητα της Σταματίνας, η αμεσότητα και η ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στην επικαιρότητα και το lifestyle, την έχουν καταστήσει μία από τις πιο αγαπημένες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Happy Day: Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Στο πλευρό της, η πιο δυνατή και «happy» παρέα: Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς σχολιάζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα.

Τσιμτσιλή: Ανακοίνωσε ότι αποχωρούν τρεις συνεργάτες της από το Happy Day

Ο Δήμος Βερύκιος μας μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας, με ανάλυση και πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Διακοπές στο βουνό, λίγο πριν την πρεμιέρα της

Ο Γιώργος Σατσίδης μας «ταξιδεύει» στο Hollywood φέρνοντας τα πιο hot lifestyle news, ενώ ο Λευτέρης Μητσόπουλος παρουσιάζει τα πιο viral και αστεία στιγμιότυπα του διαδικτύου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alpha TV (@alphatv)

Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις, διασκεδαστικά απρόοπτα και υψηλή δόση θετικής ενέργειας, συνθέτουν το επιτυχημένο παζλ του Happy Day, που συνεχίζει να αποτελεί την πιο φωτεινή και αισιόδοξη συνήθεια των τηλεθεατών.

Στο τιμόνι της αρχισυνταξίας για 13η σεζόν η Μαίρη Παλιαλέξη και στη σκηνοθεσία, ο Κώστας Γρηγοράκης. Το Happy Day είναι η απόδειξη ότι η ημέρα μας μπορεί να ξεκινά πάντα με κέφι, χαρά και αισιοδοξία!

