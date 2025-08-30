Route 360: Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο

Μία μαγευτική ατόλη (*) στο Νότιο Ειρηνικό αποτελεί την τελευταία στάση πριν την επιστροφή στον πολιτισμό. Οι δύο εξερευνητές, Γιάννης Αποστολάκης και Βάσω Βιλέγκας θα αποδυθούν σε... κυνήγι μαργαριταριών και θα ζήσουν μία μοναδική εμπειρία, που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις μνήμες τους.

Καθώς θα αναχωρήσουν για την Ταϊτή, θα απολαύσουν μία μοναδική θέα που θα τους κόψει την ανάσα και θα ανεφοδιαστούν με τα χρειώδη, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους με ασφάλεια... Ο επόμενος προορισμός είναι πια κοντά και ο στόχος μοιάζει σιγά - σιγά να αχνοφαίνεται στο βάθος του ορίζοντα...

(*) Η ατόλη είναι ένας δακτυλιοειδής κοραλλιογενής ύφαλος που περιβάλλει μια λιμνοθάλασσα. Συνήθως σχηματίζεται γύρω από ένα νησί που έχει βυθιστεί ή έχει υποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του ένα δακτυλίδι κοραλλιών και μια λιμνοθάλασσα στο κέντρο.

