Route 360: Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο

Kάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30, στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.08.25 , 14:48 Τροχαίο Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα σε βάρος της 45χρονης οδηγού Porsche
30.08.25 , 14:40 Βόλος: 18χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του
30.08.25 , 14:05 Εύβοια: Θρήνος για ζευγάρι που σκοτώθηκε σε τροχαίο
30.08.25 , 13:20 Ήβη Αδάμου: Πώς διατηρεί ζωντανή τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη
30.08.25 , 12:43 Έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το απόγευμα
30.08.25 , 12:37 Route 360: Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο
30.08.25 , 12:21 Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου» - Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης
30.08.25 , 11:40 Ανδρομάχη: Η εγκυμοσύνη και η δύσκολη οικογενειακή στιγμή που αντιμετώπισε
30.08.25 , 11:38 Σίφνος: Θρήνος για 14χρονο που πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του
30.08.25 , 10:53 Δημόσιοι Υπάλληλοι: Απόλυση για όσους αρνούνται επί 2 χρόνια την αξιολόγηση
30.08.25 , 10:43 Αστρολογικές προβλέψεις: Πώς θα είναι το σαββατοκύριακο για τα 12 ζώδια
30.08.25 , 10:30 Χρύσα Φώσκολου - Χρήστος Τσιγουρής: Πρεμιέρα της εκπομπής «Τώρα Μαζί»
30.08.25 , 10:15 45χρονη Porsche: Τι θα ισχυριστεί στην απολογία της
30.08.25 , 09:51 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με αποκαλυπτικό μπικίνι στην παραλία
30.08.25 , 09:35 Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες
Έλλη Τρίγγου: Οι πόζες χωρίς μαγιό που «έριξαν» το Instagram
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;
Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
Τροχαίο Θέρμη: «Η 45χρονη δεν έχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα της»
Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία φωτογραφίζονται αγκαλιά στη Μύκονο
Ιωάννα Τούνη: «Aισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά...»
Παντρεύεται ηθοποιός της «Γης της Ελιάς» - Η πρόταση γάμου στο Αμάλφι
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ο Γιάννης βρίσκει μαργαριτάρια για τη Βάσω!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία μαγευτική ατόλη (*) στο Νότιο Ειρηνικό αποτελεί την τελευταία στάση πριν την επιστροφή στον πολιτισμό. Οι δύο εξερευνητές, Γιάννης Αποστολάκης και Βάσω Βιλέγκας θα αποδυθούν σε... κυνήγι μαργαριταριών και θα ζήσουν μία μοναδική εμπειρία, που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις μνήμες τους.

Route 360: Γιάννης και Βάσω βρίσκονται στο έλεος της καταιγίδας

Route 360: Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο

Καθώς θα αναχωρήσουν για την Ταϊτή, θα απολαύσουν μία μοναδική θέα που θα τους κόψει την ανάσα και θα ανεφοδιαστούν με τα χρειώδη, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους με ασφάλεια... Ο επόμενος προορισμός είναι πια κοντά και ο στόχος μοιάζει σιγά - σιγά να αχνοφαίνεται στο βάθος του ορίζοντα...

Route 360: Αγωνία για τον Γιάννη και τη Βάσω: Το drone έχασε τα ίχνη τους

(*) Η ατόλη είναι ένας δακτυλιοειδής κοραλλιογενής ύφαλος που περιβάλλει μια λιμνοθάλασσα. Συνήθως σχηματίζεται γύρω από ένα νησί που έχει βυθιστεί ή έχει υποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του ένα δακτυλίδι κοραλλιών και μια λιμνοθάλασσα στο κέντρο.

Route 360: Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο

Δείτε όλα τα επεισόδια του Route 360 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ROUTE 360
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top