Route 360: Γιάννης και Βάσω βρίσκονται στο έλεος της καταιγίδας

Ο Γιάννης και η Βάσω εξερευνούν τα βάθη του ωκεανού με τον καιρό να μην είναι σύμμαχός τους.

«Ξυπνήσαμε το πρωί γνωρίζοντας πως θα είναι μια βροχερή ημέρα, δεν ξέραμε όμως τι μας περίμενε», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Αποστολάκης.

Μέσα σε λίγη ώρα τα η βροχή δυνάμωσε κι οι ανέμοι έγιναν ακόμα πιο ισχυροί, με τα τεράστια κύματα που δημιουργήθηκαν να είναι έτοιμα να «καταπιούν» το σκάφος.

Route 360: H τροπική καταιγίδα έκανε τη «Δέσποινα» να «χορεύει»

Με όλα τα κακά σενάρια να περνούν απ' το μυαλό του ο καπετάνιος Γιάννης προσπάθησε με όσα μέσα είχε στη διάθεσή του να το κρατήσει σταθερό. «Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα», είπε τρομαγμένος.

Route 360: Ο Γιάννης επέδειξε γενναιότητα απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα

Όταν κόπασαν τα φαινόμενα οι ταξιδιώτες συνειδητοποίησαν τον κίνδυνο, νιώθοντας τυχεροί που επέζησαν. Η τροπική καταιγια απείλησε τη «Δέσποινα», η οποία ευτυχώς δεν έπαθε υλικές ζημιές.

