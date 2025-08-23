Route 360: Αγωνία για τον Γιάννη και τη Βάσω: Το drone έχασε τα ίχνη τους

Ο Γιάννης πηγαίνει μόνος του μέσα στη ζούγκλα να το ψάξει

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης και η Βάσω ανακαλύπτουν μόνοι τους τις ομορφιές των νησιών της Γαλλικής Πολυνησίας.

Σε μια από τις εξορμήσεις τους, χάνουν το drone τους, που είναι απαραίτητο εργαλείο για τη συνέχιση του ταξιδιού τους, μιας και μέσω αυτού μπορούν να τους εντοπίζουν, όπου κι αν βρίσκονται. 

Route 360: Η Βάσω αγωνιά για την ασφάλεια του Γιάννη

Route 360: Η Βάσω αγωνιά για την ασφάλεια του Γιάννη

Το ζευγάρι ξεχύνεται στη ζούγλα, προκειμένου να το αναζητήσει, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Επιστρέφουν στο πλοίο, με τον Γιάννη Αποστολάκη να αποφασίζει να ψάξει μόνος του το εργαλείο μέσα στο δάσος. Η Βάσω αγωνιά για την ασφάλειά του και ταυτόχρονα επικοινωνεί μαζί του με walkie talkie. 

Ο Γιάννης νιώθει εξαντλημένος και με δυσκολία περπατάει, ωστόσο δεν τα παρατάει! «Η πιο δύσκολη μέρα ολόκληρου του ταξιδιού», παραδέχτηκε.

Route 360: Ο Γιάννης προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση

Route 360: Ο Γιάννης προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση

Κανένας από τους δύο δεν ήταν προετοιμασμένος γι' αυτήν την περιπέτεια! 

ROUTE 360
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
