«Το Πρωινό»: Κυκλοφόρησε το trailer - Αυτή είναι η ομάδα του Γιώργου Λιάγκα

«Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 επιστρέφει και το πρωί της Πέμπης 21 Αυγούστου πρόβαλε το ολοκαίνουριο trailer.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα καλημερίζει τους τηλεθεατές έχοντας στο πλευρό του παλιούς και νέους συνεργάτες. Τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το πάνελ της πρωινής εκπομπής είναι κι επισήμως, ο Τάσος Τεργιάκης, η Φωτεινή Πετρογιάννη, η Δέσποινα Καμπούρη, ο Πάνος Κατσαρίδης και η Γιώτα Κηπουρού.

Το Πρωινό αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μαζί με πολλές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. «Ερχόμαστε… Το Πρωινό… Ένα και καλό», ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 στο τέλος του σποτ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκας θα ξεκινάει μία ώρα νωρίτερα και θα παίρνει σκυτάλη από το «Καλημέρα Ελλάδα», το οποίο μετά από 34 χρόνια θα ξεκινάει χωρίς τον Γιώργο Παπαδάκη στο τιμόνι.