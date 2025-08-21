«Το Πρωινό»: Κυκλοφόρησε το trailer - Αυτή είναι η ομάδα του Γιώργου Λιάγκα

Πότε κάνει πρεμιέρα η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1;

Δείτε το trailer
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 επιστρέφει και το πρωί της Πέμπης 21 Αυγούστου πρόβαλε το ολοκαίνουριο trailer.

Γιώργος Λιάγκας: Οι βουτιές στα νερά του Ιονίου με τους γιους του

Ο Γιώργος Λιάγκας θα καλημερίζει τους τηλεθεατές έχοντας στο πλευρό του παλιούς και νέους συνεργάτες. Τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το πάνελ της πρωινής εκπομπής είναι κι επισήμως, ο Τάσος Τεργιάκης, η Φωτεινή Πετρογιάννη, η Δέσποινα Καμπούρη, ο Πάνος Κατσαρίδης και η Γιώτα Κηπουρού.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο

Το Πρωινό αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μαζί με πολλές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. «Ερχόμαστε… Το Πρωινό… Ένα και καλό», ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 στο τέλος του σποτ. 

«Το Πρωινό»: Κυκλοφόρησε το trailer - Αυτή είναι η ομάδα του Γιώργου Λιάγκα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκας θα ξεκινάει μία ώρα νωρίτερα και θα παίρνει σκυτάλη από το «Καλημέρα Ελλάδα», το οποίο μετά από 34 χρόνια θα ξεκινάει χωρίς τον Γιώργο Παπαδάκη στο τιμόνι. 

