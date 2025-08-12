Πανεύκολη σπιτική μπαγκέτα από τον MasterChef Παντελή

Η συνταγή του βήμα- βήμα στο star.gr

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Παντελής, ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες του MasterChef, απέδειξε ότι το καλό ψωμί δεν χρειάζεται να είναι μυστήριο που μόνο οι φούρνοι γνωρίζουν. Με τη δική του συνταγή για μπαγκέτα, μας δείχνει πώς μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι αφράτο, τραγανό ψωμί με υλικά που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας.

Δες εδώ τέλειες συνταγές από τους MasterChefs

masterchef

Υλικά:

  • 650 γρ. αλεύρι δυνατό
  • 350 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 750 ml νερό
  • 18 γρ. αλάτι
  • 9 γρ. ξηρή μαγιά

Εκτέλεση Βήμα- Βήμα:

  1. Προσθέτουμε όλα τα υλικά (εκτός από το αλάτι) στο μίξερ 
  2. Λίγο πριν το τελείωμα προσθέτουμε το αλάτι
  3. Μόλις ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά, αποσύρουμε το ζυμάρι από το μίξερ
  4. Το αφήνουμε να «ξεκουραστεί» για 2 ώρες
  5. TIP: Για να βοηθήσουμε στην «ξεκούρασή» του, κάνουμε διπλώματα
  6. Μόλις περάσουν οι 2 ώρες, το μεριδοποιούμε σε μπάλες 380 γρ.
  7. Μετατρέπουμε τις μπάλες σε μπαστουνάκια μισού μέτρου
  8. Αφήνουμε τα μπαστουνάκια να «ξεκουραστούν» ακόμα 35'
  9. Τα χαράσουμε και τα μεταφέρουμε σε αλευρωμένο ταψί
  10. Ψήνουμε με πάνω- κάτω αντίσταση και αέρα για 23'-25' στους 230 βαθμούς
