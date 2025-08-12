Πανεύκολη σπιτική μπαγκέτα από τον MasterChef Παντελή

Ο Παντελής, ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες του MasterChef, απέδειξε ότι το καλό ψωμί δεν χρειάζεται να είναι μυστήριο που μόνο οι φούρνοι γνωρίζουν. Με τη δική του συνταγή για μπαγκέτα, μας δείχνει πώς μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι αφράτο, τραγανό ψωμί με υλικά που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας.

Υλικά:

650 γρ. αλεύρι δυνατό

350 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

750 ml νερό

18 γρ. αλάτι

9 γρ. ξηρή μαγιά

Εκτέλεση Βήμα- Βήμα: