Πανεύκολη συνταγή από τη Σοφία Παυλίδου για muffins

H ηθοποιός μοιράζεται τις συνταγές της με τους followers της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.01.26 , 19:26 Εμπορική συμφωνία - «μαμούθ» της ΕΕ με την Ινδία!
27.01.26 , 19:20 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Πώς έγινε το δυστύχημα με 7 νεκρούς
27.01.26 , 18:57 ΠΑΟΚ: Θρηνεί ξανά δυστύχημα με φιλάθλους του 17 χρόνια μετά τα Τέμπη
27.01.26 , 18:51 Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών
27.01.26 , 18:04 Ιβάν Σαββίδης για δυστύχημα στη Ρουμανία: Ανείπωτη η τραγωδία
27.01.26 , 17:43 Σικελία: Ρήγμα μήκους 4 χλμ από κατολίσθηση- Σπίτια «γλιστρούν» στον γκρεμό
27.01.26 , 17:41 Μητσοτάκης: Συγκλονισμένος από το δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ
27.01.26 , 17:05 Australian Open: Σαμπαλένκα και Ζβέρεφ στα ημιτελικά
27.01.26 , 17:00 Ρουμανία: Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ το δυστύχημα οπαδών του ΠΑΟΚ
27.01.26 , 16:45 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον θάνατο του πατέρα του: «Δύσκολη η διαχείριση»
27.01.26 , 16:25 «Θάνατος a la Gourmet» του Μάνου Σφυράκη για 2η χρονιά στο Θέατρο Δρόμος
27.01.26 , 16:24 Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
27.01.26 , 16:10 EMA ΑΕ: Βραβεύτηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
27.01.26 , 16:10 «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» στο Θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου - Καλαμπόκη
27.01.26 , 16:04 Συμβούλιο της Ευρώπης: Συγκίνηση στη συνεδρίαση για τη θητεία Ρουσόπουλου
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου άγγιξε την τελειότητα!
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Fitness
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν είσαι λάτρης του γλυκού αλλά προσέχεις και τη διατροφή σου, μία καλή ιδέα είναι να φτιάχνεις μόνη σου γλυκές συνταγές γιατί εκτός από πιο υγιεινές, μπορείς να ελέγχεις και την ποσότητα της ζάχαρης που βάζεις.Μία καλή επιλογή είναι τα muffins. Κι αν δεν έχεις σπίτι σου την ειδική φόρμα για τη συνταγή, φτιάξε τα σε φόρμα κέικ όπως έκανε η Σοφία Παυλίδου.

In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»

Η Σοφία Παυλίδου είναι λάτρης της υγιεινής διατροφής/φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Παναγιώτης Κουφαλέξης 

Η Σοφία Παυλίδου είναι λάτρης της υγιεινής διατροφής/φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Παναγιώτης Κουφαλέξης 

Η ηθοποιός αγαπημένων σειρών ανάμεσα σ΄ αυτές το «Θα βρεις τον δάσκαλό σου», «Εκπαιδεύοντας τον Μπάμπη» και οι «Αναιδέστατοι», έδωσε μία πανεύκολη συνταγή για muffin η οποία έχει και λίγες θερμίδες καθώς η Σοφία προσέχει ιδιαίτερα τη διατροφή της.

 

 

Η Σοφία Παυλίδου για τη συνταγή την οποία και μοιράστηκε με τους followers της στα social media χρειάστηκε: 2 μπανάνες, 2 αυγά, 250 γραμμάρια αμυγδαλοβούτυρο ή φυστικοβούτυρο- η ηθοποιός προτιμά αμυγδαλοβούτυρο- και 150 γραμμάρια blueberries. 

Η ηθοποιός είναι λάτρης της υγιεινή διατροφής και πολλές φορές μοιράζεται υγιεινές και εύκολες συνταγές με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

 

 

H πρώην σύζυγος του Χρήστου Φερεντίνου που είναι και μητέρα δίδυμων αγοριών, του Δημήτρη και του Κωνσταντίνου που σήμερα είναι 23 ετών πριν από λίγο καιρό είχε φτιάξει banana bread.

Πανεύκολη συνταγή από τη Σοφία Παυλίδου για muffins

Υλικά της Συνταγής για Banana Bread 


•    3 μπανάνες
•    1 κούπα φυστικοβούτυρο
•    2 αυγά
•    1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
•    σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση της Συνταγής

Αναμειγνύετε όλα τα υλικά και τα βάζετε σε ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί και ψήνετε στους 170 - 180 C ( ανάλογα με τον φούρνο).


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top