Πανεύκολη συνταγή από τη Σοφία Παυλίδου για muffins

Αν είσαι λάτρης του γλυκού αλλά προσέχεις και τη διατροφή σου, μία καλή ιδέα είναι να φτιάχνεις μόνη σου γλυκές συνταγές γιατί εκτός από πιο υγιεινές, μπορείς να ελέγχεις και την ποσότητα της ζάχαρης που βάζεις.Μία καλή επιλογή είναι τα muffins. Κι αν δεν έχεις σπίτι σου την ειδική φόρμα για τη συνταγή, φτιάξε τα σε φόρμα κέικ όπως έκανε η Σοφία Παυλίδου.

Η Σοφία Παυλίδου είναι λάτρης της υγιεινής διατροφής/φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Παναγιώτης Κουφαλέξης

Η ηθοποιός αγαπημένων σειρών ανάμεσα σ΄ αυτές το «Θα βρεις τον δάσκαλό σου», «Εκπαιδεύοντας τον Μπάμπη» και οι «Αναιδέστατοι», έδωσε μία πανεύκολη συνταγή για muffin η οποία έχει και λίγες θερμίδες καθώς η Σοφία προσέχει ιδιαίτερα τη διατροφή της.

Η Σοφία Παυλίδου για τη συνταγή την οποία και μοιράστηκε με τους followers της στα social media χρειάστηκε: 2 μπανάνες, 2 αυγά, 250 γραμμάρια αμυγδαλοβούτυρο ή φυστικοβούτυρο- η ηθοποιός προτιμά αμυγδαλοβούτυρο- και 150 γραμμάρια blueberries.

Η ηθοποιός είναι λάτρης της υγιεινή διατροφής και πολλές φορές μοιράζεται υγιεινές και εύκολες συνταγές με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

H πρώην σύζυγος του Χρήστου Φερεντίνου που είναι και μητέρα δίδυμων αγοριών, του Δημήτρη και του Κωνσταντίνου που σήμερα είναι 23 ετών πριν από λίγο καιρό είχε φτιάξει banana bread.

Υλικά της Συνταγής για Banana Bread



• 3 μπανάνες

• 1 κούπα φυστικοβούτυρο

• 2 αυγά

• 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

• σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση της Συνταγής

Αναμειγνύετε όλα τα υλικά και τα βάζετε σε ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί και ψήνετε στους 170 - 180 C ( ανάλογα με τον φούρνο).



