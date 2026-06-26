«Τι σημασία έχει ο τίτλος»: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Ρενέ Στυλιαρά!

Επιστρέφει με μια νέα λογοτεχνική πρόταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.06.26 , 21:01 Νίκος Γκέλια: «Δε με αφορά η δημοσιότητα που πήρε ο χωρισμός μου»
26.06.26 , 20:45 Ιστορική μέρα: Ορκίστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στον Στρατό
26.06.26 , 20:35 Αβραμόπουλος: Προσφυγή στον Α. Πάγο για ακύρωση του εντάλματος σύλληψης
26.06.26 , 20:33 Μαρία Ηλιάκη: Έχει γενέθλια - Η έκπληξη των συνεργατών της!
26.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Ηλίας δεν έλυσε τον τελικό γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;
26.06.26 , 19:26 «Καμπάνες»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Νο1 του παγκόσμιου iTunes
26.06.26 , 19:26 Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του
26.06.26 , 19:24 Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια
26.06.26 , 19:07 Fake σελίδα της Αστυνομίας από επιτήδειους με δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας!
26.06.26 , 19:03 TOYOTA: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026
26.06.26 , 19:00 Klavdia: Το βίντεο με το πρησμένο μάγουλο - «Με δάγκωσε λαγοκέφαλος»
26.06.26 , 18:30 Στο Cash or Trash η φωνή του Πατρινού Καρναβαλιού - Έκλεισε συμφωνία;
26.06.26 , 18:25 Πάτρα: Συγκινητική δωρεά ζωής στο ΕΚΑΒ μετά από τραγωδία
26.06.26 , 18:23 Παράταση έως 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα «Εξοικονομώ»
26.06.26 , 18:15 Cash or Trash: Το ηχηρό «όχι» του Χάρη στην πρόταση του Θάνου Μαρίνη
Στούντιο 4: «Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ»
Φαίη Σκορδά: Ο σύντροφός της στο πλευρό της μετά το τέλος του Buongiorno
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Κουτσόπουλος - Χάρης: Ο επικός διάλογος στον τελικό του MasterChef
MasterChef Τελικός: Βούρκωσε ο Πάνος Τελάλης - Τον αποθέωσε ο Κοντιζάς!
MasterChef Τελικός: Ο Πάνος στην αγκαλιά της συντρόφου του, Μαλαματένιας
MasterChef Τελικός 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!
MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»
Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τη σύζυγό του
MasterChef:Η συγκινητική αφιέρωση & το ευχαριστώ του Ανδρέα στον πατέρα του
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ρενέ Στυλιαρά
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πολυδιαβασμένη συγγραφέας, Ρενέ Στυλιαρά επιστρέφει με το νέο της βιβλίο «Τι σημασία έχει ο τίτλος».

Ξεκίνησε γράφοντας μικρά στιχάκια στο διαδίκτυο — φράσεις που μοιράστηκαν χιλιάδες φορές, έγιναν captions, αφιερώσεις, μηνύματα που πέρασαν από οθόνη σε οθόνη. Από αυτές τις λέξεις γεννήθηκε μια ολόκληρη κοινότητα αναγνωστών.

Και από εκεί προέκυψαν βιβλία που έγιναν best sellers.

Σήμερα, η Ρενέ Στυλιαρά επιστρέφει με το νέο της βιβλίο «Τι σημασία έχει ο τίτλος», ένα έργο που κινείται ανάμεσα στη λογοτεχνία, την εξομολόγηση και τη σύγχρονη επικοινωνία.

«Τι σημασία έχει ο τίτλος»: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Ρενέ Στυλιαρά!

Ένα βιβλίο γραμμένο με τον γνώριμο, άμεσο τρόπο της: φράσεις που μοιάζουν να ειπώθηκαν ακριβώς τη στιγμή που τις χρειάζεσαι. Δεν πρόκειται για μια ιστορία με αρχή και τέλος.

Είναι σκέψεις, εξομολογήσεις, μικρές αφηγήσεις για την αγάπη, την απώλεια, την επιθυμία, τη διάρκεια. Με τη γλώσσα που την έκανε γνωστή: απλή, άμεση, σχεδόν προφορική. Σαν κάποιος να λέει αυτά που εσύ δεν τολμάς.

Ποια είναι η Ρενέ Στυλιαρά

Η Ρενέ Στυλιαρά είναι συγγραφέας και δημιουργός του Rene, του πρώτου παγκόσμιου Love Brand.

Έγινε γνωστή μέσα από τα χειρόγραφα στιχάκια της που έγιναν viral στα Social media και μετατράπηκαν σε βιβλία best sellers, με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 360.000 αντίτυπα.

Στη βιβλιογραφία της περιλαμβάνονται οι τίτλοι «Διακριτικά», «Σχεδόν», «Να θυμάσαι να αγαπάς» και το νέο της βιβλίο «Τι σημασία έχει ο τίτλος».

Η γραφή της, άμεση και συναισθηματική, έχει δημιουργήσει μια μεγάλη κοινότητα αναγνωστών και έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πολιτισμικό success story γύρω από την αγάπη και την ανθρώπινη επικοινωνία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΕΝΕ ΣΤΥΛΙΑΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top