Piano City Athens 2026, 9 - 18 Μαΐου σε όλη την Αθήνα

H Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη σκηνή αφιερωμένη στο πιάνο!

14.04.26 , 10:34 Piano City Athens 2026, 9 - 18 Μαΐου σε όλη την Αθήνα
Piano City Athens 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τις 9 έως τις 18 Μαΐου 2026,  η μουσική, μέσα από το φεστιβάλ PIANO CITY ATHENS, που θα απολαύσουμε για 4η συνεχή χρονιά, με μια μεγάλη γκάμα από ρεσιτάλ  πιάνου σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, θα πλημμυρίσει  κάθε γωνιά της Αθήνας. 

Μελωδίες και αγαπημένα ακούσματα, από βιρτουόζους πιανίστες και ανερχόμενα ταλέντα, θα αντηχούν στα πιο απρόβλεπτα σημεία της πόλης δωρεάν για το κοινό  σε όλους τους δημόσιους χώρους. 

Το πιάνο έρχεται μέσα στην πόλη της Αθήνας

Στο Piano City Athens η μουσική δεν περιμένει το κοινό, αλλά πηγαίνει η ίδια να το συναντήσει. 

«Σεμνή κατά πάντα η μουσική θεών εύρημα ούσα» (Η μουσική είναι καθ’ όλα ιερή όντας εφεύρεση των Θεών), έγραψε ο Έλληνας ιστορικός και φιλόσοφος Πλούταρχος και το PIANO CITY ATHENS την αναδεικνύει σε όλες τις εκφάνσεις της.

Έχοντας ήδη σημειώσει μεγάλη επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια, το Piano City επιστρέφει δυναμικά, συνεχίζοντας μια διεθνή παράδοση που συναντάται σε πόλεις όπως το Βερολίνο, η Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και η Μαδρίτη.

Σε αυτό το φεστιβάλ, η μουσική δεν περιορίζεται σε κλασικούς συναυλιακούς χώρους· αντίθετα, βγαίνει έξω, κατακλύζοντας πλατείες, πάρκα, δρόμους, μουσεία, σινεμά, το αεροδρόμιο, εκπαιδευτικούς αλλά και ιδιωτικούς χώρους. Το πιάνο εισβάλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα και αλλάζει τον τρόπο που βιώνουμε την πόλη μας.

Η Αθήνα είναι μια από τις ευρωπαϊκές πόλεις της δράσης

Φέτος, θα ενισχυθεί  περαιτέρω ο κοινωνικός χαρακτήρας του φεστιβάλ, με δράσεις σε νοσοκομεία, σχολεία, παιδικές χαρές, ιδρύματα, κέντρα κράτησης και γενικά χώρους με ειδικές ευαισθησίες ώστε η χαρά της μουσικής να φτάσει παντού, εκεί όπου είναι πιο πολύτιμη.

Από την πρώτη του χρονιά, το Piano City Athens καταφέρνει να φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας και ενδιαφέροντος, δημιουργώντας μια μοναδική συνθήκη γεμάτη μουσική σε όλη την πόλη.

Ξεχωριστή στιγμή του φεστιβάλ τα διαδοχικά ρεσιτάλ νέων καλλιτεχνών που θα ανέβουν στην σκηνή για να μας γνωρίσουν το ξεχωριστό ταλέντο τους.

Στο περσινό φεστιβάλ τα νούμερα ήταν εντυπωσιακά:

72 open air συναυλίες | 87 συναυλίες σε Ωδεία | 15 house concerts
22.500 θεατές | 205 μουσικοί | παρουσίαση 20 νέων πιανιστών και πιανιστριών
Δεκάδες αφιερώματα στον τύπο, 52.355 επισκέψεις στο site του Piano City Athens, πάνω από 3.2 εκατ. impressions
Με την  αγάπη του κοινού μας και την ενεργή συμμετοχή των υποστηρικτών μας και των χορηγών επικοινωνίας, αναμένουμε τα φετινά νούμερα να υπερβούν κάθε προσδοκία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site μας: https://www.pianocityathens.gr/

Τη διοργάνωση στην Ελλάδα έχει η εταιρεία Robin 4 Arts, υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Παπαλάμπρου.
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Καλλιτεχνικός σύμβουλος: Τάσος Συμεωνίδης
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
