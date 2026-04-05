Το Ποδήλατο της Ωραίας Ελένης, στο Θέατρο Παραμυθιάς

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια θεατρική παράσταση - περίπατος στη σουρεαλιστική πραγματικότητα του ανθρώπινου παραλογισμού. Η Ωραία Ελένη με το Ποδήλατό της, μας ξεναγεί σε στιγμές που τρέφουν τις αυταπάτες του εγώ και τις ψευδαισθήσεις που ονειροπολούν την ευτυχία του ακατόρθωτου. 

Ανάμεσα στους δρόμους και τα σοκάκια που σεργιανά, η Ελένη φωτογραφίζει την ανθρώπινη κοινωνία όπως αυτή διαμορφώνεται στις ακτίνες του ποδηλάτου της. Η δύναμη του έρωτα και του θανάτου, η προδοσία που άλλοτε δημιουργεί συναισθήματα εκδίκησης και άλλοτε παραδίδεται μελαγχολικά στο αναπόφευκτο της μοίρας.

Η παράσταη κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 19 Απριλίου, στο θέατρο Παραμυθιάς

Η διαφθορά της ανθρώπινης συνείδησης του ασυνειδήτου, γεννάει εικόνες του Αμερικάνικου κινηματογράφου, προβάλλοντας καρέ-καρέ τη σιωπή της μαφίας, τη δύναμη της εξουσίας, την υποκρισία της διαφορετικής προσέγγισης του αλάθητου. 

Το σόου της ζωής, που διάλεξε, κατασκεύασε και επινόησε ο εφευρέτης παρουσιαστής και πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος. 

Οι εικόνες του κλασικού αμερικανικού κινηματογράφου, κυριαρχούν στην αφήγηση

Η Αλμπέρτα Τσοπανάκη υπογράφει το κείμενο και την σκηνοθεσία της μαύρης κωμωδίας «Το Ποδήλατο της Ωραίας Ελένης», που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 και παρουσιάζεται κάθε Κυριακή στις 20:30 στο θέατρο Παραμυθίας 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Αλμπέρτα Τσοπανάκη
Κινησιολογία - Χορογραφίες: Χριστίνα Καϊάφα
Σκηνικά - Κουστούμια: Χριστόφορος Διογένης
Σχεδιασμός φωτισμών: Σάββας Σουρμελίδης
Χειρισμός φωτισμών : Γιάννης Κότσαρης
Παίζουν οι ηθοποιοί: Νίκος Ζήσου, Νίκος Κωστόπουλος, Αλέξανδρος Μερτζανίδης, Κυριάκος Μιγγείρος, Παναγιώτης Σαριδάκης, Θησέας Χριστοφόρου
Στο ρόλο της Ωραίας Ελένης: Αλμπέρτα Τσοπανάκη

INFO 

Διάρκεια 90 λεπτά
ΠΡΕΜΙΕΡΑ Κυριακή 19 Απριλίου 2026
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: κάθε Κυριακή ώρα 20:30
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Γενική είσοδος: 15 €, Φοιτητικό, Συνταξιούχοι, ΑμεΑ, άνεργοι, ατέλειες: 10 €
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ εισιτηρίων στο τηλ/νο: 6974646343
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=uSZ2r0nufrk
 

Θέατρο Παραμυθίας 
Παραμυθίας 27, Κεραμεικός, ΑΘΗΝΑ
Στάση μετρό Κεραμεικός
Τηλ: 2112144593 και 6974646343
EMAIL: info@paramithias.gr

 

