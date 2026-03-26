«Ισμήνη»: Τελευταίες παραστάσεις στο θέατρο Αrroyo

Ναι,

φοβάμαι να παραβώ,

ναι, φοβάμαι να πεθάνω,

αλλά φοβάσαι κι εσύ.

Όχι το θάνατο... Φοβάσαι να ζήσεις. Βρίσκεις τον θάνατο

πολύ πιο συναρπαστικό ... Η ζωή είναι πολύ μικρή για σένα....

Η παράσταση που δίνει φωνή στη σιωπηλή ηρωίδα της αρχαίας τραγωδίας πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής της στην Αθήνα, με τέσσερις τελευταίες παραστάσεις στις 28 & 29 Μαρτίου και 4 & 5 Απριλίου.



Μέσα από μια σύγχρονη, συγκινητική και διεισδυτική ματιά, η Ισμήνη έρχεται στο προσκήνιο για να αφηγηθεί τη δική της εκδοχή της ιστορίας — μια αφήγηση γεμάτη ένταση, ευαισθησία και εσωτερική δύναμη, μέσα από το κείμενο της πολυβραβευμένης Καναδής συγγραφέα Καρόλ Φρεσέτ, τη σκηνοθεσία του Μανόλη Σειραγάκη και την ερμηνεία της Ηλέκτρας Φραγκιαδάκη.



Το Σάββατο, 28 Μαρτίου, η Ισμήνη συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου, προσφέροντας στο κοινό γενική είσοδο με ειδική τιμή 8€.

Υπόθεση

Χρόνια μετά τα γεγονότα της Θήβας, η Ισμήνη παίρνει τον λόγο. Θυμάται, αμφιβάλλει, θυμώνει, αυτοσαρκάζεται. Μιλά για την Αντιγόνη, για τον φόβο που την κράτησε ακίνητη, για την ενοχή που κουβαλάει ακόμα. Εμφανίζεται ως μια γυναίκα του σήμερα, όπου καλείται να παραθέσει την δική της εκδοχή, για τα δραματικά γεγονότα του παρελθόντος. Η Ισμήνη δεν απολογείται ούτε ζητά συγχώρεση.

Το έργο αγγίζει με τρυφερότητα, λεπτότητα αλλά και βάθος τις αδερφικές σχέσεις, ένα ζήτημα που πολλές φορές σημαδεύει ανεξίτηλα τη ζωή μας. Πολύ περισσότερο αγγίζει το θέμα της μαχητικότητας και επαναστατικότητας απέναντι σε όσα αντιμετωπίζουμε, προτείνοντας ως προτιμότερο όχι βέβαια τον συμβιβασμό αλλά την διακριτική, αθόρυβη και ουσιαστική παρέμβαση και πάνω από όλα τη διατήρηση της ζωής.



Για την «Ισμήνη» της Κάρολ Φρεσέτ

Η Ισμήνη είναι μια από τις πιο περιφρονημένες μορφές στην αρχαία τραγωδία. Στη θεμελιώδη μελέτη του George Steiner με τίτλο Αντιγόνες, όπου συζητείται εκτενέστατα η χρήση του μύθου, όπως αποκρυσταλλώθηκε στην πασίγνωστη τραγωδία του Σοφοκλή, μετά βίας τής αφιερώνονται μερικές σελίδες που μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Στη σύγχρονη Ελλάδα ωστόσο, βρίσκει επάξια τη θέση της στην Τέταρτη Διάσταση, τη σημαντικότατη συλλογή θεατρικών έργων που έχει γράψει ο Γιάννης Ρίτσος. Μισό αιώνα αργότερα, χωρίς να γνωρίζει στο ελάχιστο τον Έλληνα ποιητή, η Καναδή Καρόλ Φρεσέτ κινείται στους ίδιους δρόμους: η Ισμήνη της είναι ζωντανή, δυναμική, ισορροπημένη, θηλυκή, σύγχρονη. Στέκεται μόνη μπροστά στους θεατρικούς προβολείς και αφηγείται την δική της εκδοχή της ιστορίας, όχι ως μία σκιά, ούτε απολογούμενη, αλλά ως μία γυναίκα που επέλεξε τη ζωή. Απομακρυσμένη από τον θόρυβο της δόξας και της αυτοθυσίας, η Ισμήνη υπερασπίζεται το δικαίωμα στην επιβίωση, στον φόβο, στη σκέψη, στην αμφιβολία. Η φωνή της, αποσιωπημένη για αιώνες, δεν κραυγάζει, αλλά επιμένει· δεν ηρωοποιείται, αλλά αντιστέκεται με τον δικό της, ανθρώπινο τρόπο. Πρόκειται για ένα έργο - γέφυρα ανάμεσα στην αρχαιότητα και το σήμερα. Μια σύγχρονη γυναικεία φωνή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναδεικνύει λιγότερο φωτισμένες πτυχές του Σοφόκλειου δράματος.

Τι σημαίνει να ζεις όταν η Ιστορία απαιτεί θυσίες; Και ποια ζωή αξίζει τελικά να αφηγηθούμε; Μέσα από μια σύγχρονη, λιτή, ανατρεπτική και βαθιά πολιτική γραφή, η παράσταση μετατρέπει τη σκηνή σε τόπο εξομολόγησης και αντίστασης. Η Ισμήνη δεν ζητά δικαίωση· ζητά να ακουστεί.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Καρόλ Φρεσέτ (Carole Fréchette)

Μετάφραση: Δημήτρης Φίλιας Σκηνοθεσία: Μανόλης Σειραγάκης Σκηνογραφία- ενδυματολογία: Κάλλη Καραδάκη Φωτογραφίες: Έφη Καρανικόλα - Ευάγγελος Έξαρχος- Κώστας Γκιόκας Μακιγιάζ: Ελένη Ζουρελίδου

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Θέατρο Αντίβαρο

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεωργία Ζούμπα

Τρέιλερ: Έφη Καρανικόλα

Τον ρόλο της Ισμήνης ερμηνεύει η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη



Στοιχεία παράστασης:

Τελευταίες Παραστάσεις: 28 & 29 Μαρτίου και 4 & 5 Απριλίου

Ημέρες & Ώρα Παραστάσεων: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 19.00 (έως και τις 05/04/2026)

Διάρκεια: 55 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τιμές Εισιτηρίων: 14 € (γενική είσοδος), 12 € (φοιτητικό, άνω των 65), 8€ (ανέργων, ατέλεια) & 12€ (για ομάδες 8 ατόμων και άνω) || Ειδική Τιμή για το Σάββατο, 28 Μαρτίου: 8 €

Η είσοδος επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 8 ετών, ενώ κατόπιν συνεννόησης, μπορεί να παρουσιαστεί και σε Γυμνάσια – Λύκεια.

Χώρος: Θέατρο Arroyo, Μ. Αλεξάνδρου 128, 10435, Αθήνα (πλησίον Μετρό Κεραμεικού) Προπώληση: ticketservices & στα ταμεία του Θεάτρου Τρέιλερ: εδώ



Το έργο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Λιοτρίβι-Παναγιώτα Γ. Σαράφη».