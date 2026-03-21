«BARRYMORE: ο άνθρωπος πίσω από το θρύλο» στο Θέατρο Άνεσις

Η Happy Productions παρουσιάζει στο Θέατρο Άνεσις, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Φοίβου Σαμαρτζή, το εμβληματικό έργο BARRYMORE, του William Luce, που χάρισε το Tony Award Α΄Αδρικού ρόλου στον Christopher Plummer, και καθιερώθηκε διεθνώς ως ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά πορτρέτα που γράφτηκαν ποτέ.

Στον ομώνυμο ρόλο ο Δημήτρης Καταλειφός!

Ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Άνεσις για να ενσαρκώσει τον John Barrymore, τον «μεγαλύτερο ηθοποιό της γενιάς του», σε μια παράσταση-γεγονός που θα δοθεί ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ παραστάσεις

Το Barrymore είναι ένα έργο που αφορά στην πορεία, την άνοδο και την πτώση, τη δόξα που μοιάζει αιώνια και τη φθορά που έρχεται αθόρυβα. Μία αφήγηση που φωτίζει μια από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας θεατρικής ιστορίας, τον John Barrymore, μέλους της διάσημης δυναστείας που μεσουρανούσε για δεκαετίες στα θέατρα και τον αμερικανικό κινηματογράφο ξεκινώντας από την Louisa Lane Drew και τον Maurice Barrymore φτάνοντας μέχρι τη σύγχρονη και γνωστή σε όλους μας αμερικανίδα ηθοποιό Drew Barrymore.

Υπόθεση:

Ο John Barrymore κάνοντας πρόβα σε ένα άδειο θέατρο της Νέας Υόρκης, επιχειρεί να ξαναδοκιμαστεί στον Ριχάρδο τον Γ΄, τον ρόλο που του χάρισε μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές του επιτυχίες. Η πρόβα γίνεται το πρόσχημα για μια προσωπική αναμέτρηση του ανθρώπου που έζησε σαν μύθος με το παρελθόν, τη δόξα, τις αναμνήσεις, τις ήττες, το σώμα που τον προδίδει και τον χρόνο που δεν περιμένει. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί, να διεκδικήσει έστω και για τελευταία φορά, το βλέμμα του κοινού και να αποδείξει ότι υπάρχει ακόμα.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Δημήτρης Καταλειφός, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς, σε έναν ρόλο-σταθμό. Με το γνωστό του βάθος και τη συγκλονιστική εσωτερική ένταση, διασχίζει ένα κείμενο γεμάτο αναμνήσεις στοχασμούς εξομολογήσεις πάνω στη ρημαγμένη, αλκοολική αλλά συναρπαστική ζωή του John Barrymore ως ηθοποιού και ειδώλου.

Συνοδοιπόρος του επί σκηνής, ο Δημήτρης Τσιγκριμάνης, ως υποβολέας Φράνκ σε έναν ρόλο-αντίβαρο, που λειτουργεί ως συνομιλητής, μνήμη και καθρέφτης του κεντρικού ήρωα. Η σκηνική τους συνύπαρξη δημιουργεί μια πυκνή θεατρική συνθήκη, όπου ο λόγος, η σιωπή και η παρουσία αποκτούν ίσο βάρος.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φοίβος Σαμαρτζής με μια στοχευμένη και βαθιά εσωτερική προσέγγιση, που εστιάζει στον ψυχισμό του ήρωα και στο φορτισμένο ιστορικό και καλλιτεχνικό του πλαίσιο, φωτίζοντας χωρίς εξωτερικούς εντυπωσιασμούς τις ψυχικές διακυμάνσεις του έργου, μεταφέροντας τον θεατή στον εύθραυστο κόσμο του Barrymore, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο.

«ένας άνθρωπος γερνάει όταν αρχίζει να μετανιώνει, αντί να ονειρεύεται…» Τζον Μπάριμορ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Συγγραφέας: William Luce

Σκηνοθεσία/Μετάφραση: Φοίβος Σαμαρτζής

Μουσική: Νείλος Καραγιάννης

Σκηνικά/Κοστούμια: Ντέιβιντ Νέγκριν

Κίνηση/Χορογραφία: Μαρίζα Τσίγκα

Φωτισμοί: Αργύρης Θέος

Βοηθός Σκηνογράφου: Ξένια Κούβελα

Φωτογραφίες/Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)

Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Στο ρόλο του John Barrymore ο Δημήτρης Καταλειφός,

Φρανκ ο Δημήτρης Τσιγκριμάνης.

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email aglaiapagona@gmail.com)

Παραγωγή: Happy Productions

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:00

Πρεμιέρα: Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική Είσοδος 20€ / Άνεργοι-Πολύτεκνοι-Νέοι 16€ Ομαδικές κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 0080900 ή στο email tickets@happyproductions.gr

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Λεωφ Κηφισίας 14 & Λεωφ.Αλεξάνδρας (Μετρό Αμπελόκηποι)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900 & 210-7718943

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/barrymore

β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-18:00)

γ. Στα ταμεία του θεάτρου Άνεσις: Λ.Κηφισίας 14 (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)

δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Αριστείδου 9 (εντός στοάς), 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)