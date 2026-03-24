«Ο Εχθρός του Λαού» στο Θέατρο Κνωσός

Μία παράσταση με διαδραστικά στοιχεία

«Ο Εχθρός του Λαού» στο Θέατρο Κνωσός
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τι γίνεται όταν λες την αλήθεια… και όλη η πόλη στρέφεται εναντίον σου;

«Ο Εχθρός του λαού» του Ίψεν ανεβαίνει στο Θέατρο Κνωσός, σε σκηνοθεσία του Γερμανού σκηνοθέτη Τόμας Όστερμάιερ.

Η ιστορία ακολουθεί τον γιατρό Στόκμαν, που ανακαλύπτει ότι τα ιαματικά λουτρά της πόλης είναι μολυσμένα.

Όταν αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια, έρχεται αντιμέτωπος με την εξουσία, τα οικονομικά συμφέροντα της πόλης και ακόμα και με τον ίδιο του τον αδελφό.

Με εξαιρετικές ερμηνείες και διαδραστικά στοιχεία, το έργο θέτει ερωτήματα για την ατομική ευθύνη, την αλήθεια και τη διαφθορά.

Ο Εχθρός του Λαού είναι ένα έργο που αποδεικνύει ότι τα ερωτήματα του Ίψεν είναι σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ.

Παίζουν: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ

Διασκευή: Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier

Σκηνοθεσία: Thomas Ostermeier

