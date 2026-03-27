Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: Οι 5 παραστάσεις που προλαβαίνεις να δεις

Η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου, καθιερώθηκε από το International Theatre Institute το 1961 και αποτελεί μια παγκόσμια γιορτή για την τέχνη του θεάτρου.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου και αυτές είναι οι 5 παραστάσεις που προλαβαίνεις να δεις πριν τελειώσει η σεζόν!

Ξεκινάμε από το «Τζόνι Μπλε» του Γιωργής Τσουρής στο θέατρο Θέατρο Άνεσις.

Μια κωμωδία μυστηρίου όπου τρεις φίλοι, ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα καλά κρυμμένο μυστικό οδηγούν σε μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη αποκαλύψεις. Ένα έργο για την πατρότητα, τη φιλία και τα λάθη που μας διαμορφώνουν.

Στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, η «Αθανασία» της Νεφέλη Μαϊστράλη με την Έλλη Τρίγγου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που ισχυρίζεται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό. Ένα τολμηρό έργο για την πίστη, τη χειραγώγηση και την ανάγκη των ανθρώπων για θαύματα.

Στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, η Ηρώ Μπέζου παρουσιάζει «Το τέρας», μια σκοτεινή και ονειρική ιστορία για τη μεταμόρφωση και την ελευθερία.

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το εμβληματικό μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Μίτσελ «Όσα παίρνει ο άνεμος» ζωντανεύει στη σκηνή με τη Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Σκάρλετ Ο’ Χάρα.

Και στο Θέατρο Σταθμός, η σουρεαλιστική κωμωδία «Βίκτορ ή τα παιδιά στην εξουσία» του Roger Vitrac επιστρέφει στη σκηνή, σε σκηνοθεσία του Κώστας Παπακωνσταντίνου.