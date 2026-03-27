Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: Οι 5 παραστάσεις που προλαβαίνεις να δεις

Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.03.26 , 17:10 Aνησυχία για το αν θα έρθει το Άγιο Φως στην Αθήνα λόγω του πολέμου
27.03.26 , 17:00 Ένας «άλλος» Μυστικός Δείπνος
27.03.26 , 16:54 Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: Οι 5 παραστάσεις που προλαβαίνεις να δεις
27.03.26 , 16:33 Γιώργος Κοτσιμπός: Για 13η φορά στα ρεκόρ Γκίνες για τις κάμψεις του!
27.03.26 , 16:16 Τραμπ: Υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τους ομογενείς για την 25η Μαρτίου
27.03.26 , 16:16 Βούλγαρη: «Μετά το παιδί επαναπροσδιορίζεις τη σχέση με τον σύντροφό σου»
27.03.26 , 16:15 Συγκλονίζει ο συνθέτης Ανδρέας Λάμπρου: «Η ζωή μου ήταν ένα "Truman Show"»
27.03.26 , 16:10 Γυναίκες στα χακί:To μήνυμα αρχιλοχία για την εθελοντική στράτευση γυναικών
27.03.26 , 15:56 Στις 21:00 στο Φάληρο, το νέο ξεκίνημα της Εθνικής
27.03.26 , 15:50 Νέα εταιρεία από τη United Group με έδρα στην Ελλάδα
27.03.26 , 15:46 Το Club του 1%: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη
27.03.26 , 15:19 Το Lingo έρχεται στο Star: Κάνει πρεμιέρα με τον Νίκο Μουτσινά!
27.03.26 , 15:16 Το Club του 1%: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τη μεγάλη πρεμιέρα!
27.03.26 , 15:12 «Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
27.03.26 , 15:09 Stars System: Η Πανσέληνος μας γεμίζει με προσδοκίες
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Τατιάνα Στεφανίδου: Για shopping στην Κηφισιά με casual εμφάνιση
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου, καθιερώθηκε από το International Theatre Institute το 1961 και αποτελεί μια παγκόσμια γιορτή για την τέχνη του θεάτρου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by star.gr (@stargrnews)

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου και αυτές είναι οι 5 παραστάσεις που προλαβαίνεις να δεις πριν τελειώσει η σεζόν!

Ξεκινάμε από το «Τζόνι Μπλε» του Γιωργής Τσουρής στο θέατρο Θέατρο Άνεσις.

Μια κωμωδία μυστηρίου όπου τρεις φίλοι, ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα καλά κρυμμένο μυστικό οδηγούν σε μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη αποκαλύψεις. Ένα έργο για την πατρότητα, τη φιλία και τα λάθη που μας διαμορφώνουν.

Στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, η «Αθανασία» της Νεφέλη Μαϊστράλη με την Έλλη Τρίγγου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που ισχυρίζεται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό. Ένα τολμηρό έργο για την πίστη, τη χειραγώγηση και την ανάγκη των ανθρώπων για θαύματα.

Στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, η Ηρώ Μπέζου παρουσιάζει «Το τέρας», μια σκοτεινή και ονειρική ιστορία για τη μεταμόρφωση και την ελευθερία.

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το εμβληματικό μυθιστόρημα της  Μάργκαρετ Μίτσελ «Όσα παίρνει ο άνεμος» ζωντανεύει στη σκηνή με τη Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Σκάρλετ Ο’ Χάρα.

Και στο Θέατρο Σταθμός, η σουρεαλιστική κωμωδία «Βίκτορ ή τα παιδιά στην εξουσία» του Roger Vitrac επιστρέφει στη σκηνή, σε σκηνοθεσία του Κώστας Παπακωνσταντίνου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top