«Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» ταξιδεύει στην Πάτρα

Η αγαπημένη κωμωδία για 2 μόνο παραστάσεις στο κινηματοθέατρο Πάνθεον

Εξοδος
«Ο Επιθεωρητής Ντρέικ Και Η Μαύρη Χήρα» Ταξιδεύει Στην Πάτρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κωμική παράσταση «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» του Βρετανού συγγραφέα David Tristram παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Ελληνικό κοινό, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου.

Ένας φόνος, δεκαέξι ύποπτοι! Με χιούμορ και κωμικές ανατροπές, η παράσταση μας εισάγει σε έναν κόσμο μυστηρίου, όπου ο επιθεωρητής Ντρέικ και ο αρχιφύλακας Πλόντ προσπαθούν να διαλευκάνουν ένα περίπλοκο έγκλημα.

Η σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου αναδεικνύει τον σατιρικό χαρακτήρα του Tristram, μεταφέροντας το κοινό σε μια θεότρελη ατμόσφαιρα μυστηρίου που προσφέρουν γέλιο και ψυχαγωγία. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει το κλασικό ύφος των αστυνομικών ιστοριών με την κωμική αίσθηση του Tristram, δημιουργώντας μια παράσταση που θα ενθουσιάσει το κοινό όλων των ηλικιών. Μη χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την πρώτη Ελληνική εκδοχή του «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» και να ζήσετε από κοντά τις περιπέτειες του ιδιόρρυθμου επιθεωρητή Ντρέικ.

«Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» ταξιδεύει στην Πάτρα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συγγραφέας: Ντέιβιντ Τρίστραμ

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Κυριακού

Φωτισμοί :Γιώργος Φωτόπουλος

Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Χρύσα Βαρβαγιάννη

Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσσα Χατζηανδρέου

Χορογραφία: Φαίδρα Νταϊόγλου

Στίχοι: Νίκος Μωραΐτης

Μουσική: Νίκος Ξύδης

Επιμέλεια παραγωγής – trailer: Παύλος Θωμόπουλος

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Ζωγραφική: Δανάη Χατζάκη

Κατασκευή σκηνικών: Χρήστος Χαμσαλάρης

Οργάνωση παραγωγής: Βάσω Δούκα

Προβολή Επικοινωνία: Άντζυ Νομικου

Παραγωγή: B.STAGE email: b.stage.theater@gmail.com

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη , Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ


Μέρες & ώρες παραστάσεων:

Κυριακή 10 Μαΐου 21:00

Δευτέρα 11 Μαΐου 21:00

Διάρκεια: 100 λεπτά ( με διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων: Α΄Ζώνη: 23€ , Β΄Ζώνη: 20€ (Παιδικό- φοιτητικό-ανεργίας- Αμεα 15€), Εξώστη: 15€

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-epitheoritis-ntreik-i-mauri-xira-patra


ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ Λεωφόρος Γουναρη 34, Πάτρα 261 032 5778


τηλ επικοινωνίας: 6974845354

