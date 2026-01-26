Οι εγγραφές για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» ξεκίνησαν!

Δωρεάν συμμετοχή για όλους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 15:52 MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»
26.01.26 , 15:37 Πατροκτόνος Γλυφάδα: Tι Αποκάλυψε Συγγενής Για Τον Δράστη
26.01.26 , 15:23 Εξαφάνιση Κρήτη: Θέλουμε Να Βρεθεί Είτε Ζωντανός Είτε Νεκρός
26.01.26 , 15:16 Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την εντατική - Αισιόδοξη εξέλιξη για την υγεία της!
26.01.26 , 15:13 Μαζωνάκης: Ο Stef Καλείται Να Δώσει Γραπτές Εξηγήσεις
26.01.26 , 15:03 Σέρρες: Τον εγκλεισμό της σε ψυχιατρείο, ζητά ο σύζυγος της καθηγήτριας
26.01.26 , 14:55 Οι εγγραφές για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» ξεκίνησαν!
26.01.26 , 14:46 Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
26.01.26 , 14:46 Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
26.01.26 , 14:04 Cash or Trash: Για πρώτη φορά κόσμημα με την υπογραφή των Tiffany's!
26.01.26 , 13:43 Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
26.01.26 , 13:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για δύο κατηγορουμένους στην Κρήτη
26.01.26 , 13:26 Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
26.01.26 , 13:13 Οι Ιάπωνες αποχαιρέτησαν τα τελευταία δίδυμα πάντα της χώρας
26.01.26 , 13:11 Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά αίτια της έκρηξης με τις νεκρές εργαζόμενες
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Σέρρες: Τον εγκλεισμό της σε ψυχιατρείο, ζητά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Δωρεάν Συμμετοχή για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για 11η συνεχή χρονιά, η Συμπολιτεία Ολυμπίας διοργανώνει τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026», μια μοναδική πορεία συμβολισμού και ενότητας, την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στην Ιερή Γη μεταξύ Αρχαίας Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας.

 Η Συμπολιτεία Ολυμπίας διοργανώνει τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026»,

 Η Συμπολιτεία Ολυμπίας διοργανώνει τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026»,

Οι εγγραφές έχουν ανοίξει στο routeoftruce.com και η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλες τις δράσεις.

Η διαδρομή και το μήνυμα Εκεί όπου οι αθλητές άφηναν τα όπλα τους για να αγωνισθούν, εκεί όπου ο καθένας όταν έφθανε για να αγωνισθεί τον αγώνα τον καλό, έχοντας κάνει τον δικό του δρόμο Εκεχειρίας από τον τόπο του μέχρι την Ήλιδα, εκεί όπου παραδίδοντας τα όπλα του και συνεχίζοντας άοπλος, συμμετείχε στον αγώνα της ευγενούς άμιλλας, στέλνοντας ένα μοναδικό μήνυμα, εκεί γεννήθηκε και η Εκεχειρία ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στους Αγώνες. Ένα μήνυμα όχι μόνο προς τον τότε γνωστό κόσμο, αλλά ένα μήνυμα που διαπερνά την ιστορία και φθάνει στις μέρες μας πιο επίκαιρο από ποτέ. Το μήνυμα της Εκεχειρίας. Της Εκεχειρίας που οδηγεί στην ειρήνη! Στο «Μονοπάτι της Εκεχειρίας» (50 χιλιομέτρων), οι δρομείς συνδέουν συμβολικά τη διοργανώτρια πόλη των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, την Ήλιδα, με τον τόπο τέλεσής τους, την Ολυμπία σε μία μη αγωνιστική πορεία, κατά την οποία όλοι οι συμμετέχοντες κινούνται μαζί, ακολουθώντας τον προπομπό.

Στο διάβα τους οι δρομείς, κήρυκες της Εκεχειρίας, τυγχάνουν της φιλοξενίας του Ξένιου Δία 

Στο διάβα τους οι δρομείς, κήρυκες της Εκεχειρίας, τυγχάνουν της φιλοξενίας του Ξένιου Δία 

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 05:45 το πρωί μπροστά στο Θέατρο της Ήλιδας, με τερματισμό στην Αρχαία Ολυμπία, στην πλατεία του παλαιού Δημαρχείου. Η διαδρομή διέρχεται από 13 χωριά της ημιορεινής Ηλείας: Δάφνη, Κεραμιδιά, Δαφνιώτισσα, Περιστέρι, Χειμαδιό, Σόπι, Καράτουλα, Μαγούλα, Λατζόι, Πουρνάρι, Πελόπιο, Πλάτανο.

Περίπου ανά 5 χλμ, θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού

Περίπου ανά 5 χλμ, θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού

Στο διάβα τους οι δρομείς, κήρυκες της Εκεχειρίας, τυγχάνουν της φιλοξενίας του Ξένιου Δία μέσα από τα χαρούμενα πρόσωπα των ανθρώπων που από τα βάθη των αιώνων φτάνει στις μέρες μας γεφυρώνοντας το αρχαίο με το σύγχρονο. Οι σύγχρονοι κάτοικοι, απόγονοι των αρχαίων Ηλείων, υποδέχονται τους δρομείς με δροσερό νερό, με παραδοσιακά προϊόντα, φρούτα, σταφίδες, γαλακτοκομικά, χυμούς, ξηρούς καρπούς… Γεννήματα της Ηλειακής γης, τα οποία προσφέρονται απλόχερα στους σύγχρονους κήρυκες της Εκεχειρίας. Περίπου ανά 5 χλμ, θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού, αλλά και κατά τη διάρκεια όλης της διαδρομής εθελοντές και μέλη του ΕΕΣ ακολουθούν τους δρομείς.

Οι εγγραφές για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» ξεκίνησαν!

 Η διαδρομή διέρχεται από 13 χωριά της ημιορεινής Ηλείας

Ο συμβολισμός: Η πορεία αυτή γεφυρώνει το αρχαίο με το σύγχρονο, προβάλλοντας τις Ολυμπιακές Αξίες, το αληθινό νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων και το σεβασμό στην Ολυμπιακή Αξία της Εκεχειρίας που ήταν προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στους αρχαίους Αγώνες.

Μία μοναδική πορεία συμβολισμού και ενότητας

Μία μοναδική πορεία συμβολισμού και ενότητας

Οι συμμετέχοντες είναι οι σύγχρονοι κήρυκες της Εκεχειρίας, μεταφέροντας με τα βήματά τους το διαχρονικό μήνυμα ενότητας και συμφιλίωσης.

Η συμμετοχή για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» είναι δωρεάν 

Η συμμετοχή για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» είναι δωρεάν 

Παράλληλες δράσεις: • Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, 17:00 «Δρόμος του Κλεοσθένη» (5 χλμ), από την Πίσα έως την Ολυμπία.

Οι συμμετέχοντες είναι οι σύγχρονοι κήρυκες της Εκεχειρίας

Οι συμμετέχοντες είναι οι σύγχρονοι κήρυκες της Εκεχειρίας

Αφιερωμένος στον βασιλιά της Πίσας, Κλεοσθένη. • Σάββατο 25 Απριλίου 2026, 16:30 «Δρόμος του Ίφιτου» (2 χλμ) για παιδιά και εφήβους, στην Αρχαία Ήλιδα. Θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις των νεαρών δρομέων και η • Τελετή Έναρξης των εκδηλώσεων στο Θέατρο της Ήλιδας, στις 17.00.

Ο «Δρόμος Εκεχειρίας 2026», διοργανώνεται για 11η χρονιά

Ο «Δρόμος Εκεχειρίας 2026», διοργανώνεται για 11η χρονιά

Παροχές προς όλους τους συμμετέχοντες: • Συλλεκτικό αριθμημένο μετάλλιο και έπαινος συμμετοχής • Αριθμός συμμετοχής • Τροφοδοσία ανά 5 χλμ (νερό, φρούτα, χυμοί, μπισκότα, ξηροί καρποί, τοπικά προϊόντα) • Τεχνικό μπλουζάκι της διοργάνωσης • Δώρα Υποστηρικτών.

Οι εγγραφές για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» ξεκίνησαν!

• Μεταφορά (από/προς Αθήνα, Κόρινθο, Πάτρα) • Μεταφορά προσωπικών αντικειμένων από την εκκίνηση στον τερματισμό Περισσότερες πληροφορίες: Για εγγραφές και λεπτομέρειες της διαδρομής: 👉 www.routeoftruce.com

Οι εγγραφές για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» ξεκίνησαν!

Οι εγγραφές για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» ξεκίνησαν!

Περιμένουμε να σας δούμε από κοντά, για να περπατήσουμε μαζί στον «Δρόμο της Εκεχειρίας» και να μοιραστούμε το μήνυμα της ειρήνης και της ενότητας! 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΡΟΜΟΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ 2026
 |
ΔΡΟΜΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top