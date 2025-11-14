Είδαμε την παράσταση «...Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς»

Μία συγκλονιστική παράσταση για μία σοκαριστική αληθινή ιστορία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 20:03 Άγ. Δημήτριος: Βίντεο λίγο μετά τον εμβολισμό των αστυνομικών από Ρομά
14.11.25 , 19:52 Πρόβα νυφικού για την Αμαλία Κωστοπούλου - Σε διάσημο ατελιέ στο LA
14.11.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Οι λέξεις δεν «Πήγαν πακέτο» για την Ειρήνη - Για εσένα;
14.11.25 , 19:37 Πώς να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση διασκεδάζοντας
14.11.25 , 19:01 Αποκάλυψη από τον Μάριο Αθανασίου: «Έχω τυπικές σχέσεις με τον πατέρα μου»
14.11.25 , 18:51 Honda CB1000GT: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
14.11.25 , 18:44 Σουηδία: Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση - Nεκροί και τραυματίες
14.11.25 , 18:28 Tέμπη: Αντίστροφη μέτρηση για τις εκταφές - Πόσοι λένε «ναι»
14.11.25 , 18:18 Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
14.11.25 , 18:09 Ένα εντυπωσιακό παράθυρο - καθρέφτης έρχεται στο Cash or Trash!
14.11.25 , 18:06 Είδαμε την παράσταση «...Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς»
14.11.25 , 17:51 Ο Νίκος Μίχας του Fame Story ανέλαβε επίσημα καθήκοντα γιατρού στο ΕΚΑΒ
14.11.25 , 17:32 Σήφης Βαλυράκης: «Ήταν χτυπημένος. Είχε ένα τεράστιο σφάξιμο στον λαιμό»
14.11.25 , 17:13 Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
14.11.25 , 16:53 Σίσσυ Χρηστίδου: Η γλυκιά ανάρτηση για τη γιορτή του γιου της, Φίλιππου
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Πρόβα νυφικού για την Αμαλία Κωστοπούλου - Σε διάσημο ατελιέ στο LA
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Διάσημοι Έλληνες που έχουν μιλήσει για τη ζωή με διαβήτη
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Σουηδία: Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση - Nεκροί και τραυματίες
GNTM: «Δεν έχουν καμία θέση στο παιχνίδι, στη μόδα γενικότερα...»
Αποκάλυψη από τον Μάριο Αθανασίου: «Έχω τυπικές σχέσεις με τον πατέρα μου»
Τροχός της Τύχης: Οι λέξεις δεν «Πήγαν πακέτο» για την Ειρήνη - Για εσένα;
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Θέατρο: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Συγκλονιστικό», «η καλύτερη παράσταση που έχω δει τελευταία» ακουγόταν από το κοινό, ενώ οι 4 ηθοποιοί επέστρεφαν για πέμπτη φορά στο κέντρο της σκηνής να υποκλιθούν.

Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out

Γύρω από ένα τραπέζι διαδραματίστηκαν εικοσιένα χρόνια κακουχιών, φυλάκισης και εξορίας του Χρόνη Μίσσιου, στην αυτοβιογραφία του οποίου είναι βασισμένο το έργο. Διαδραματίστηκε όμως κι ένα μεγάλο κομμάτι της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που αποτελεί ακόμα ταμπού σε συζητήσεις, αναλύσεις, καταγραφές.

Ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης στην παράσταση Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς

Μπορεί να μην είδαμε επί σκηνής αίμα, παρά μόνο κόκκινο κρασί να το συμβολίζει, ούτε την ανθρώπινη σάρκα να σκίζεται, παρά μόνο ένα μήλο να κόβεται από μαχαίρι σε κομμάτια, αλλά ήταν σαν ήμασταν εκεί, αυτόπτες μάρτυρες σε απάνθρωπα βασανιστήρια που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Η ομάδα GAFF σε μία εμπνευσμένη σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη, γεμάτη συμβολισμούς, δίνει την ψυχή της σε μία παράσταση για την ιστορία, τον ανθρώπινο πόνο, την ψυχική αντοχή, τη λεπτή γραμμή που μας χωρίζει από την τρέλα και το σκληρό πρόσωπο της εξουσίας.

Σκηνή από την παράσταση Καλά εσύ Σκοτώθηκες νωρίς

Το έργο μας υπενθυμίζει την ασχήμια του εθνικού διχασμού, σε οποιαδήποτε εποχή. Δε λείπουν και οι χιουμοριστικές σκηνές, το τραγούδι και η γλύκα των δυνατών ανθρώπινων σχέσεων που σφυρηλατούνται μέσα στις δυσκολίες.

«Καλύτερα που χάσαμε», τολμά να πει ο Μίσσιος μετά την απελευθέρωσή του (μέσα από τα χείλη του πρωταγωνιστή, Ιωσήφ Ιωσηφίδη)...

To Hμερολόγιο ενός τρελού- Ερμηνεύει ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης

Ποιοι Παίζουν στην Παράσταστη Καλά, Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς

Τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη τον γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, Στο Παρά Πέντε, όπου έπαιζε τον σκηνοθέτη του ερασιτεχνικού θεάτρου, όπου δούλευε μία εκ των 5 ηρώων, η Αγγέλα. Συμπρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Μαμιός, που γνωρίσαμε ως Μύρωνα από τη σειρά του Alpha, Σασμός, ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης, Κωνσταντίνος Πασσάς και ο ηθοποιός του θεάτρου Γιάννης Μάνθος.

Οι ηθοποιοί της παράστασης Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς

Ποιος Είναι ο Συγγραφέας Χρόνης Μίσσιος

Ο συγγραφέας, Χρόνης Μίσσιος (1930-2012), ήταν συγγραφέας, αντιστασιακός και ακτιβιστής τα δικαιώματα των ζώων. Παρουσίαζε για κάποια χρόνια εκπομπή στην ΕΡΤ για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέσα από το έργο του κατήγγειλε τόσο τους βασανιστές του, όσο και τους κομματικούς γραφειοκράτες της αριστεράς για τον δογματισμό τους. 

Φυλακίστηκε για πρώτη φορά 17 ετών. Καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά τη γλίτωσε, καθώς δόθηκε χάρη στους πολιτικούς κρατούμενους, σε αντίθεση με τον φίλο του, στον οποίο και αναφέρεται στον τίτλο του βιβλίου/έργου. Έζησε εξόριστος στη Μακρόνησο και τον Αϊ-Στράτη.

Έμαθε να διαβάζει και να γράφει κατά τη δεύτερη σύλληψη και φυλάκισή του στη διάρκεια της δικτατορίας. Οι περιπέτειές του τελείωσαν ολοκληρωτικά το 1973.

Η παράσταση «...Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» παίζεται για 4η χρόνιά, φέτος στο Σύγχρονο Θέατρο στον Κεραμεικό.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΚΑΛΑ, ΕΣΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕΣ ΝΩΡΙΣ
 |
ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
 |
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΙΟΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΣΑΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
 |
ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΣΣΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top