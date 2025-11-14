Είδαμε την παράσταση «...Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς»

«Συγκλονιστικό», «η καλύτερη παράσταση που έχω δει τελευταία» ακουγόταν από το κοινό, ενώ οι 4 ηθοποιοί επέστρεφαν για πέμπτη φορά στο κέντρο της σκηνής να υποκλιθούν.

Γύρω από ένα τραπέζι διαδραματίστηκαν εικοσιένα χρόνια κακουχιών, φυλάκισης και εξορίας του Χρόνη Μίσσιου, στην αυτοβιογραφία του οποίου είναι βασισμένο το έργο. Διαδραματίστηκε όμως κι ένα μεγάλο κομμάτι της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που αποτελεί ακόμα ταμπού σε συζητήσεις, αναλύσεις, καταγραφές.

Μπορεί να μην είδαμε επί σκηνής αίμα, παρά μόνο κόκκινο κρασί να το συμβολίζει, ούτε την ανθρώπινη σάρκα να σκίζεται, παρά μόνο ένα μήλο να κόβεται από μαχαίρι σε κομμάτια, αλλά ήταν σαν ήμασταν εκεί, αυτόπτες μάρτυρες σε απάνθρωπα βασανιστήρια που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Η ομάδα GAFF σε μία εμπνευσμένη σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη, γεμάτη συμβολισμούς, δίνει την ψυχή της σε μία παράσταση για την ιστορία, τον ανθρώπινο πόνο, την ψυχική αντοχή, τη λεπτή γραμμή που μας χωρίζει από την τρέλα και το σκληρό πρόσωπο της εξουσίας.

Το έργο μας υπενθυμίζει την ασχήμια του εθνικού διχασμού, σε οποιαδήποτε εποχή. Δε λείπουν και οι χιουμοριστικές σκηνές, το τραγούδι και η γλύκα των δυνατών ανθρώπινων σχέσεων που σφυρηλατούνται μέσα στις δυσκολίες.

«Καλύτερα που χάσαμε», τολμά να πει ο Μίσσιος μετά την απελευθέρωσή του (μέσα από τα χείλη του πρωταγωνιστή, Ιωσήφ Ιωσηφίδη)...

Ποιοι Παίζουν στην Παράσταστη Καλά, Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς

Τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη τον γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, Στο Παρά Πέντε, όπου έπαιζε τον σκηνοθέτη του ερασιτεχνικού θεάτρου, όπου δούλευε μία εκ των 5 ηρώων, η Αγγέλα. Συμπρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Μαμιός, που γνωρίσαμε ως Μύρωνα από τη σειρά του Alpha, Σασμός, ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης, Κωνσταντίνος Πασσάς και ο ηθοποιός του θεάτρου Γιάννης Μάνθος.

Ποιος Είναι ο Συγγραφέας Χρόνης Μίσσιος

Ο συγγραφέας, Χρόνης Μίσσιος (1930-2012), ήταν συγγραφέας, αντιστασιακός και ακτιβιστής τα δικαιώματα των ζώων. Παρουσίαζε για κάποια χρόνια εκπομπή στην ΕΡΤ για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέσα από το έργο του κατήγγειλε τόσο τους βασανιστές του, όσο και τους κομματικούς γραφειοκράτες της αριστεράς για τον δογματισμό τους.

Φυλακίστηκε για πρώτη φορά 17 ετών. Καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά τη γλίτωσε, καθώς δόθηκε χάρη στους πολιτικούς κρατούμενους, σε αντίθεση με τον φίλο του, στον οποίο και αναφέρεται στον τίτλο του βιβλίου/έργου. Έζησε εξόριστος στη Μακρόνησο και τον Αϊ-Στράτη.

Έμαθε να διαβάζει και να γράφει κατά τη δεύτερη σύλληψη και φυλάκισή του στη διάρκεια της δικτατορίας. Οι περιπέτειές του τελείωσαν ολοκληρωτικά το 1973.

Η παράσταση «...Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» παίζεται για 4η χρόνιά, φέτος στο Σύγχρονο Θέατρο στον Κεραμεικό.