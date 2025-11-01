«Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area

Μ’ ένα νέο, σύγχρονο έργο η θεατρική ομάδα P. Area, έρχεται να δώσει ξανά το στίγμα της στη θεατρική Αθήνα. Πρόκειται για τις «Καλλιόπες», του Γιάννη Αδελιανάκη, μια μαύρη κωμωδία με στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ, η οποία επιχειρεί να είναι μια θεατρική εξερεύνηση της απώλειας, της μνήμης και της ψυχικής εύθραυστης ισορροπίας μπροστά στο πένθος. Όπως κάθε παράσταση της ομάδας, έτσι και με τις «Καλλιόπες», συνεχίζει να διερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις, με ιδιαίτερη εστίαση στην γυναικεία φύση και τις δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα σε αυτές.

Η θεατρική ομάδα P. Area ιδρύθηκε το 2022 από τους ηθοποιούς: Γιάννη Αδελιανάκη, Βέρα Ποτήρη, Ιωάννα Τσαιρίδου και Φωτεινή Σαββίδη.

Η πρώτη τους δουλειά, «Έπαυλη του Σταθάτου» του Γιάννη Αδελιανάκη, παρουσιάστηκε στο θέατρο «Χώρα» ενώ ήταν ακόμα σπουδαστές στη δραματική σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου.

Από την αρχή, η ομάδα θέλησε να επικεντρωθεί στην εξερεύνηση των ανθρώπινων σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία φύση, αναδεικνύοντας τη δύναμη και τις πολύπλοκες πτυχές της γυναικείας ταυτότητας μέσα από πρωτότυπα έργα.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η θεατρική ομάδα P. Area έχει παρουσιάσει σε δική της παραγωγή τα πρωτότυπα έργα του Γιάννη Αδελιανάκη: «Η Έπαυλη του Σταθάτου» στο θέατρο Χώρα (2022), «Οκτώ» στον Χώρο 2510 (2023-2024), «Ύμνος στην Θάλασσα» στον χώρο του HGW (2024).

Το έργο

Σ’ ένα σπίτι όπου προετοιμάζεται η κηδεία μιας νεαρής κοπέλας, τρεις γυναίκες εισβάλλουν αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τον θάνατό της. Στο σπίτι βρίσκεται ακόμη ο Λουκάς, ο πιστός υπηρέτης του σπιτιού, ο οποίος φαίνεται να γνωρίζει περισσότερα από όσα λέει, και η Στέλλα, μια μυστηριώδης φιγούρα που κινείται ανάμεσα στις αποκαλύψεις και τις προσωπικές της επιθυμίες.

Καθώς το μυστήριο ξετυλίγεται, οι ρόλοι αντιστρέφονται, η αφήγηση θολώνει και τελικά έρχεται η ανατροπή! Μέσα από το μαύρο χιούμορ και την ανατρεπτική του πλοκή, το έργο σχολιάζει το πώς ο φόβος και η κοινωνική πραγματικότητα διαμορφώνουν την αντίληψή μας για τη βία, την τιμωρία και τη δικαιοσύνη. Οι χαρακτήρες του κινούνται μέσα σε ένα τοπίο όπου τίποτα δεν είναι στέρεο, ούτε οι ίδιοι ούτε οι σχέσεις τους ούτε η αντίληψη του χώρου και του χρόνου.

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Το έργο “Καλλιόπες”, του Γιάννη Αδελιανάκη, είναι μία μαύρη κωμωδία, που ανεβαίνει στη σκηνή για πρώτη φορά. Η Καλλιόπη, αναμετριέται με τον συνειδητό και ασυνείδητο κόσμο της, στη συμπλήρωση ενός έτους, από την απώλεια που βιώνει. Το πένθος την έχει καθηλώσει, εγκλωβίζοντάς την να ζει μέσα από τις μνήμες της. Πως θα αποκαλυφθεί το μυστικό της;»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο: Γιάννης Αδελιανάκης Σκηνοθεσία - σκηνικά: Φραγκίσκος ΠαπαδάκηςΚοστούμια: Κατερίνα Γρηγοράκη- Φύλια Κυριακίδου Μουσική επιμέλεια: Φωτεινή Σαββίδη Φωτισμοί: Ομάδα P.areaΚίνηση -βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα ΓρηγοράκηΠαραγωγή: Θεατρική ομάδα P.AreaΠΑΙΖΟΥΝ:Φύλια Κυριακίδου, Ανθή Χριστοθανοπούλου, Ιωάννα Τσαϊρίδου, Βέρα Ποτήρη, Γιάννης Αδελιανάκης, Κατερίνα Γρηγοράκη,Φωτεινή Σαββίδη



ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:16/11, 23/11, 24/11 στις 21:00και1, 7, 8/12 στις 21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kalliopes/