«Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area

Πρεμιέρα 16 Νοεμβρίου στο Θέατρο Καλλιρόης

01.11.25 , 12:24 «Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μ’ ένα νέο, σύγχρονο έργο η θεατρική ομάδα P. Area, έρχεται να δώσει   ξανά   το   στίγμα   της   στη   θεατρική   Αθήνα.   Πρόκειται   για   τις «Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη,     μια   μαύρη   κωμωδία   με στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ,  η οποία επιχειρεί  να  είναι μια  θεατρική εξερεύνηση   της   απώλειας,   της   μνήμης   και   της   ψυχικής   εύθραυστης ισορροπίας μπροστά στο πένθος. Όπως κάθε παράσταση της ομάδας, έτσι   και   με   τις   «Καλλιόπες»,   συνεχίζει   να   διερευνά   τις   ανθρώπινες σχέσεις, με ιδιαίτερη εστίαση στην γυναικεία φύση και τις δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα σε αυτές.

«Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area

Η   θεατρική   ομάδα  P.  Area  ιδρύθηκε   το   2022   από   τους ηθοποιούς:   Γιάννη  Αδελιανάκη,   Βέρα   Ποτήρη,   Ιωάννα   Τσαιρίδου   και Φωτεινή Σαββίδη.

Η πρώτη τους δουλειά, «Έπαυλη του Σταθάτου» του Γιάννη   Αδελιανάκη,   παρουσιάστηκε   στο   θέατρο   «Χώρα»   ενώ   ήταν ακόμα  σπουδαστές   στη   δραματική   σχολή   του   Πειραϊκού   Συνδέσμου.

«Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area

Από την αρχή, η ομάδα θέλησε να επικεντρωθεί στην εξερεύνηση των ανθρώπινων   σχέσεων,   με   ιδιαίτερη   έμφαση   στη   γυναικεία   φύση, αναδεικνύοντας τη  δύναμη  και τις  πολύπλοκες πτυχές  της  γυναικείας ταυτότητας μέσα από πρωτότυπα έργα.

«Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η θεατρική ομάδα  P. Area έχει παρουσιάσει  σε   δική   της   παραγωγή  τα  πρωτότυπα  έργα   του   Γιάννη Αδελιανάκη:  «Η   Έπαυλη  του   Σταθάτου»  στο  θέατρο   Χώρα   (2022), «Οκτώ» στον Χώρο 2510 (2023-2024), «Ύμνος στην Θάλασσα» στον χώρο του HGW (2024).

  Το έργο

Σ’ ένα σπίτι όπου προετοιμάζεται η κηδεία μιας νεαρής κοπέλας, τρεις γυναίκες εισβάλλουν αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τον θάνατό της.   Στο   σπίτι   βρίσκεται   ακόμη   ο   Λουκάς,   ο   πιστός   υπηρέτης   του σπιτιού, ο οποίος φαίνεται να γνωρίζει περισσότερα από όσα λέει, και η Στέλλα,   μια   μυστηριώδης   φιγούρα   που   κινείται   ανάμεσα   στις αποκαλύψεις   και   τις   προσωπικές  της   επιθυμίες.

«Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area

  Καθώς   το   μυστήριο ξετυλίγεται,   οι   ρόλοι   αντιστρέφονται,   η   αφήγηση   θολώνει   και   τελικά έρχεται η ανατροπή! Μέσα από το μαύρο χιούμορ και την ανατρεπτική του   πλοκή,   το   έργο   σχολιάζει   το   πώς   ο   φόβος   και   η   κοινωνική πραγματικότητα   διαμορφώνουν   την   αντίληψή   μας   για   τη   βία,   την τιμωρία και τη δικαιοσύνη. Οι χαρακτήρες του κινούνται μέσα σε ένα τοπίο όπου τίποτα δεν είναι στέρεο, ούτε οι ίδιοι ούτε οι σχέσεις τους ούτε η αντίληψη του χώρου και του χρόνου.

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Το   έργο   “Καλλιόπες”,   του   Γιάννη   Αδελιανάκη,   είναι   μία   μαύρη κωμωδία,   που   ανεβαίνει   στη   σκηνή   για   πρώτη   φορά.   Η   Καλλιόπη, αναμετριέται   με   τον   συνειδητό   και   ασυνείδητο   κόσμο   της,   στη συμπλήρωση ενός έτους, από την απώλεια που βιώνει. Το πένθος την έχει καθηλώσει, εγκλωβίζοντάς την να ζει μέσα από τις μνήμες της. Πως θα αποκαλυφθεί το μυστικό της;»

«Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο: Γιάννης Αδελιανάκης Σκηνοθεσία - σκηνικά: Φραγκίσκος ΠαπαδάκηςΚοστούμια: Κατερίνα Γρηγοράκη- Φύλια Κυριακίδου Μουσική επιμέλεια: Φωτεινή Σαββίδη Φωτισμοί: Ομάδα P.areaΚίνηση -βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα ΓρηγοράκηΠαραγωγή: Θεατρική ομάδα P.AreaΠΑΙΖΟΥΝ:Φύλια Κυριακίδου, Ανθή Χριστοθανοπούλου, Ιωάννα Τσαϊρίδου, Βέρα Ποτήρη, Γιάννης Αδελιανάκης, Κατερίνα Γρηγοράκη,Φωτεινή Σαββίδη


ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:16/11, 23/11, 24/11 στις 21:00και1, 7, 8/12 στις 21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kalliopes/

